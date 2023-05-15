В Кировоградской области будут судить дельцов, которые перевозили мужчин за границу

Правоохранители обнаружили незаконные средства дельцов, переправлявших за границу ухилянцев. Фото: Офис Генерального прокурора

В Кировоградской области будут судить группу дельцов, переправивших за границу около 40 уклонистов. "Услуги" преступников стоили около семи тысяч долларов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Какую схему организовали дельцы для уклоныстов

Правоохранители установили, что организатор — уроженец Запорожья. Он привлек к противоправной деятельности еще семь человек — жителей Запорожской области и Львова. В незаконной схеме каждый из них исполнял свою роль.

В соцсетях обвиняемые создали аккаунты с объявлениями об организации выезда военнообязанных за границу. Когда появлялся потенциальный "клиент", по предоплате в 500 долл. США начинали процесс "пересечения"

С помощью поддельных печатей и штампов из паспортных данных изготовляли пакет документов, которые давали право на пересечение госграницы. Для конспирации готовые "разрешения" отправляли по почте под псевдонимом.

Почтовые отправления встречал "свой" курьер. Он во время личной встречи передавал пакет документов клиенту и получал полный расчет за услугу. Далее в работу включались координаторы группы, которые предоставляли уклоныстам пошаговую инструкцию: как пересекать границу и общаться с пограничниками.

Полная стоимость услуг составила 6,5 тыс. долл. США с одного человека. Так, почти за месяц противоправной деятельности группировки задокументировано 40 попыток организации незаконного пересечения границы. Общая сумма денежного вознаграждения — около 9 млн. грн долл. США.

Обыски у преступников

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли печати, штампы, денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи с информацией о потенциальных клиентах и другие доказательства незаконной деятельности.

Обыски у преступников. Фото: Офис Генерального прокурора

Обыски у преступников. Фото: Офис Генерального прокурора

Обыски у преступников. Фото: Офис Генерального прокурора 1/3 _ 3

Какое наказание ждет дельцов

Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении восьми человек по фактам создания преступной организации и участия в ней, незаконной переправки через государственную границу Украины, подделки официальных документов (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч. 1, ч. 4 ст.358 УК Украины).

Напомним, из-за массовой раздачи повесток в территориальные центры комплектования (ТЦК) в интернете появилось множество предложений, как минимизировать риски быть мобилизованным. Среди них — муляжи гипса и очки с толстыми линзами, поддельные справки о бронировании и более экстравагантные способы. Впрочем, подобные уловки могут сыграть против потенциальных уклоныстов.