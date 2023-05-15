На Кіровоградщині судитимуть ділків, які перевозили чоловіків за кордон

Правоохоронці виявили незаконні кошти ділків, які переправляли за кордон ухилянтів. Фото: Офіс Генерального прокурора

У Кіровоградській області судитимуть групу ділків, які переправили за кордон близько 40 ухилянтів. "Послуги" злочинців коштували майже сім тисяч доларів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Яку схему організували ділки для ухилянтів

Правоохоронці встановили, що організатор — уродженець Запоріжжя. Він залучив до протиправної діяльності ще сім осіб — жителів Запорізької області та Львова. У незаконній схемі кожен з них виконував свою роль.

У соцмережах обвинувачені створили акаунти з оголошеннями про організацію виїзду військовозобов’язаних за кордон. Коли з’являвся потенційний "клієнт", по передоплаті у 500 дол США розпочинали процес "перетину"

За допомогою підроблених печаток та штампів на підставі паспортних даних виготовляли пакет документів, які давали право на перетин держкордону. Для конспірації готові "дозволи" відправляли поштою під псевдонімом.

Поштові відправлення зустрічав "свій" кур’єр. Він під час особистої зустрічі передавав пакет документів "клієнту" та отримував повний розрахунок за "послугу". Далі в роботу включались координатори групи, які надавали ухилянтам покрокову інструкцію: як перетинати кордон та комунікувати з прикордонниками.

Повна вартість послуг становила 6,5 тис. дол США з однієї людини. Так, за майже місяць протиправної діяльності угруповання задокументовано 40 спроб організації незаконного перетину кордону. Загальна сума грошової винагороди — близько 9 млн грн дол США.

Обшуки у злочинців

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили печатки, штампи, грошові кошти, мобільні телефони, банківські карти, чорнові записи з інформацією про потенційних клієнтів та інші докази незаконної діяльності.

Обшуки у злочинців. Фото: Офіс Генерального прокурора

Обшуки у злочинців. Фото: Офіс Генерального прокурора

Обшуки у злочинців. Фото: Офіс Генерального прокурора 1 / 3

Яке покарання чекає на ділків

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно восьми осіб за фактами створення злочинної організації та участі у ній, незаконного переправлення через державний кордон України, підроблення офіційних документів (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України).

Нагадаємо, через масову роздачу повісток у територіальні центри комплектування (ТЦК) в інтернеті з'явилося безліч пропозицій, як мінімізувати ризики бути мобілізованим. Серед них — муляжі гіпсу та окуляри з товстими лінзами, підроблені довідки про бронювання та більш екстравагантні способи. Втім, подібні хитрощі можуть зіграти проти потенційних ухилянтів.