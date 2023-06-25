В Хмельницкой области прихожане УПЦ МП кричали "Позор" родственникам погибшего военного

Прощание с украинским защитником. Фото: скриншот с видео

В Хмельницкой области в городе Красилов возле Свято-Троицкого храма Православной церкви Украины собрались прихожане УПЦ московского патриархата, выходя из храма, они выкрикивали "Ганьба" родственникам погибшего воина. Все это происходило в день похорон защитника Ивана Кушнирука.

Об этом пишет "Поділля news", ссылаясь на видео, появившиеся в соцсетях.

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Реакция украинцев

"Позор — кричать военным "Ганьба" в период кровавой войны. Позор — не желать автокефальной украинской церкви и молитвы на украинском. Позор — колотить в день похорон Героя. Извини, Иван, не понимают, что творят..., — написали в инстаграмм-группе "Krasylivgram".

Скриншот сообщения

На этот инцидент отреагировал местный житель Красилова Станислав Бойчук.

"Красилов, алло! Это я сегодня *башу ру*ню, чтобы нам военным фанатики мо*ковии кричали позор? Это нас сегодня тысячи кладут свои жизни за то, чтобы вы несли деньги врагу, чтобы тот нас убивал? Я за тысячи км получаю такое видео из дома. Проснитесь, вы в какой стране живете? Это плевок всем погибшим военным и всем, кто сейчас с автоматами", — выразил свое мнение он.

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Еще одна жительница не смогла пройти мимо и написала свое мнение в Facebook.

"Красилов знай своих "героев". Вы лучше стойте на коленях перед умершими за вас воинами-героями, которые защищают вас каждую секунду, сбивают ракеты над вашими домами, а не стоять на коленях перед династией церкви под махание руки", — прокомментировала Росина Люзак.

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Кроме того, поклонники кричали: "Мы не хотим в ПЦУ".

Также военный Александр Гром написал:

"Это какой-то сюр… В Красилове (Хмельницкая область) прихожане РПЦ кричали "позор!" военным и родственникам погибшего Героя, которые выходили из храма после панихиды за погибшим, проводимой ПЦУ".

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Решение проблемы

В свою очередь жители Красилова призвали мэра города Нилу Островскую провести голосование по решению церковного вопроса.

"Уважаемая Нила Васильевна, проведите нормальное голосование по поводу церковного вопроса, просто поставьте на площади столик и в течение воскресенья пусть люди подходят и ставят отметки, 1) за переход к ПЦУ, 2) Отложить этот вопрос до окончания войны, посадить одного представителя из городского совета и по одного из каждой стороны конфликта и обязательно смотреть паспортную приписку имеют ли люди принадлежность к нашему обществу. Население ОТГ составляет чуть больше 15 тысяч и если будет хотя бы 7000 тысяч за какое-то решение тогда что-то принимать большим количеством голосов", — предложила Светлана Орехова.

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Напомним, ранее пограничники во время проверки бывшего настоятеля одного из храмов УПЦ (МП) обнаружили у него благодарность от РПЦ, датированную 2023 годом. Сторонника "русского мира" передали в СБУ.