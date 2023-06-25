На Хмельниччині прихожани УПЦ МП кричали "Ганьба" родичам полеглого військового

Прощання з українським захисником. Фото: скриншот з відео

На Хмельниччині у місті Красилів біля Свято-Троїцького храму Православної церкви України зібралися прихожани УПЦ московського патріархату, які виходячи з храму, викрикували "ганьба" родичам полеглого воїна. Все це відбувалося в день поховання захисника Івана Кушнірука.

Про це пише "Поділля news", посилаючись на відео, які з'явилися у соцмережах.

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Реакція українців

"Ганьба — кричати військовим "ганьба" в період кривавої війни.. Ганьба — не бажати автокефальної української церкви та молитви українською. Ганьба — колотити в день поховання Героя. Вибач, Іване, не розуміють, що творять…, — написали в інстаграм-спільноті "Krasylivgram".

Скриншот допису

Також на цей інцидент відреагував місцевий житель Красилова Станіслав Бойчук.

"Красилів, альо! Це я сьогодні *башу ру*ню, щоб нам військовим фанатіки мо*ковії кричали ганьба? Це нас сьогодні тисячі кладуть свої життя за те, щоб отаківо несли гроші ворогу, щоб той нас вбивав? Я за тисячі км получаю таке відео з дому. Просніться, ви в якій країні живете? Це плювок всім загиблим військовим і всім хто зараз з автоматами. Не знаєте ви ще біди запроданці ка*апські", — висловив свою думку він.

Скриншот допису

Ще одна жителька не змогла пройти повз та написала свою думку у Facebook.

"Красилів знай своїх "героїв". Ви краще стійте на колінах перед воїнами-героями, які вмерли за вас, боронять кожної секунди, збивають ракети над вашими домами, а не стояти на колінах перед династією церкви під махання руки", — прокоментувала Росина Люзак.

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Крім того, прихильники кричали: "Ми не хочемо в ПЦУ".

Також військовий Олександр Гром написав:

"Це якийсь сюр… В Красилові (Хмельницька область) прихожани РПЦ кричали "ганьба!" військовим і родичам загиблого Героя, які виходили з храму після панахиди за загиблим, яку проводила ПЦУ".

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Вирішення проблеми

Своєю чергою жителі Красилова закликали мера міста Нілу Островську провести голосування щодо вирішення церковного питання.

"Шановна Ніла Василівна, проведіть нормальне голосування з приводу церковного питання, просто поставте на площі столика і на протязі неділі хай люди підходять і ставлять відмітки , 1) за перехід до ПЦУ, 2) Відкласти це питання до закінчення війни, посадити одного представника з міської ради і по одному з кожної сторін конфлікту і обов’язково дивитися паспортну приписку чи мають люди приналежність до нашої громади. Населення ОТГ складає чуть більше 15 тисяч і якщо буде хоча б 7000 тисяч за якесь рішення тоді щось ухвалювати великою кількістю голосів", — запропонувала Світлана Оріхова.

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Нагадаємо, раніше прикордонники під час перевірки колишнього настоятеля одного з храмів УПЦ (МП) виявили у нього подяку від РПЦ, датовану 2023 роком. Прихильника "русского мира" передали в СБУ.