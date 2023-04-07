На парня упала стена после взрыва: мать умоляет помочь в реабилитации

Дорогая реабилитация в результате взрыва

На 18-летнего Артема три года назад в результате взрыва упала бетонная стена. Парень уже несколько лет проходит реабилитацию, однако семья Артема нуждается в помощи неравнодушных.

Об этом пишет мама Артема.

Читайте также:

Помощь парню

18-летний Артем нуждается в дорогостоящей реабилитации. Третий год парень борется за жизнь после падения на него бетонной стены в результате взрыва.



Артем находится в Греции, где могут оказать всю необходимую помощь. Денег в семье не хватает, поэтому мама парня обращается за помощью.



💳ПриватБанк: 4149 6293 5862 6604

💳monobank: 5375 4114 1834 5604

💳ОщадБанк: 4790 7299 4938 2964



Все счета на имя мамы парня — Кириленко Татьяны.

"В душе реки слез, а на лице улыбка. Третий год борьбы за полноценную жизнь сына. В свой день рождения моим желанием было - восстановить Артема. Нет ничего ценнейшего чем вовремя оказанной поддержки, ведь самое дорогое, что мы имеем - это время. Хочу поблагодарить Ваc от всего сердца за подаренное внимание, что стало важнейшим стимулом для желания идти по такому нелегкому пути. Пусть моя благодарность цветет прекрасными цветами в душе и станет лучшим вознаграждением для Вашей доброты", — рассказывает мама мальчика.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма – 2,6 млрд долларов.