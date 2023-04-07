Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow На хлопця впала стіна після вибуху: мати благає допомогти у реабілітації arrow

На хлопця впала стіна після вибуху: мати благає допомогти у реабілітації

7 квітня 2023 17:29
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Дороговартісна реабілітація внаслідок вибуху
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

На 18-річного Артема три роки тому внаслідок вибуху впала бетонна стіна. Хлопець вже декілька років проходить реабілітацію, однак сім‘я Артема потребує допомоги небайдужих.

Про це пише мама Артема.

Читайте також:

Допомога хлопцю

18-річний Артем потребує дороговартісної реабілітації. Третій рік хлопець бореться за життя після падіння на нього бетонної стіни внаслідок вибуху.

Наразі Артем перебуває в Греції, де можуть надати всю необхідну допомогу. Коштів у сім’ї бракує, тому мама хлопця звертається по допомогу.

💳ПриватБанк: 4149 6293 5862 6604
💳monobank: 5375 4114 1834 5604
💳ОщадБанк: 4790 7299 4938 2964

Всі рахунки на ім’я мами хлопця — Кириленко Тетяни. 

"У душі річки сліз, а на обличчі посмішка. Третій рік боротьби за повноцінне життя сина. У свій день народження моїм бажанням було — відновити Артема. Немає нічого найціннішого ніж вчасно наданої підтримки, адже найдорожче, що ми маємо — це час. Хочу подякувати Вам від щирого серця за подаровану увагу, що стало найважливішим стимулом для бажання йти таким нелегким шляхом. Нехай моя подяка цвіте прекрасними квітами в душі і стане найкращою винагородою для Вашої доброти", — розповідає мама хлопчика.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума — 2,6 млрд доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB