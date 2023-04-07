На хлопця впала стіна після вибуху: мати благає допомогти у реабілітації
На 18-річного Артема три роки тому внаслідок вибуху впала бетонна стіна. Хлопець вже декілька років проходить реабілітацію, однак сім‘я Артема потребує допомоги небайдужих.
Про це пише мама Артема.
Допомога хлопцю
18-річний Артем потребує дороговартісної реабілітації. Третій рік хлопець бореться за життя після падіння на нього бетонної стіни внаслідок вибуху.
Наразі Артем перебуває в Греції, де можуть надати всю необхідну допомогу. Коштів у сім’ї бракує, тому мама хлопця звертається по допомогу.
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Всі рахунки на ім’я мами хлопця — Кириленко Тетяни.
"У душі річки сліз, а на обличчі посмішка. Третій рік боротьби за повноцінне життя сина. У свій день народження моїм бажанням було — відновити Артема. Немає нічого найціннішого ніж вчасно наданої підтримки, адже найдорожче, що ми маємо — це час. Хочу подякувати Вам від щирого серця за подаровану увагу, що стало найважливішим стимулом для бажання йти таким нелегким шляхом. Нехай моя подяка цвіте прекрасними квітами в душі і стане найкращою винагородою для Вашої доброти", — розповідає мама хлопчика.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума — 2,6 млрд доларів.