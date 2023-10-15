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На двух избирательных участках в Варшаве раздались взрывы: людей эвакуировали

15 октября 2023 22:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На двух избирательных участках в Варшаве раздались взрывы: людей эвакуировали
Выборы в Польше. Фото: Dailylviv.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 15 октября, в Варшаве на избирательных участках раздались взрывы перед их закрытием. Сейчас на месте работают саперы.

Об этом пишет местное издание Onet Warszawa.

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Что известно

"Мы получили сигнал об этой ситуации, но мы не знаем подробностей", — сообщил глава Национальной избирательной комиссии Сильвестр Марциняк.

Есть ли пострадавшие

Отмечается, что перед зданием, где находилась комиссия, неизвестный оставил рюкзак. Многие вышли во двор, а уже потом продолжали голосование.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Напомним, в Кракове сегодня, 15 октября, во время парламентских выборов несколько десятков окружных избирательных комиссий нуждались в дополнительных бюллетенях. Также одна комиссия доставила дополнительный ящик из-за заполненности других.

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