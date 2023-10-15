На двух избирательных участках в Варшаве раздались взрывы: людей эвакуировали
Сегодня, 15 октября, в Варшаве на избирательных участках раздались взрывы перед их закрытием. Сейчас на месте работают саперы.
Об этом пишет местное издание Onet Warszawa.
Что известно
"Мы получили сигнал об этой ситуации, но мы не знаем подробностей", — сообщил глава Национальной избирательной комиссии Сильвестр Марциняк.
❗ W dwóch warszawskich lokalach wyborczych ogłoszony продолжал alarm bombowy. На miejsce przyjechali saperzy, a policja odgrodziła budynek, w którym znajdują się komisje.— Onet Wiadomości (@OnetWiadomosci) October 15, 2023
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Есть ли пострадавшие
Отмечается, что перед зданием, где находилась комиссия, неизвестный оставил рюкзак. Многие вышли во двор, а уже потом продолжали голосование.
В настоящее время информации о пострадавших нет.
Напомним, в Кракове сегодня, 15 октября, во время парламентских выборов несколько десятков окружных избирательных комиссий нуждались в дополнительных бюллетенях. Также одна комиссия доставила дополнительный ящик из-за заполненности других.
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