На двух избирательных участках в Варшаве раздались взрывы: людей эвакуировали

Выборы в Польше. Фото: Dailylviv.com

Сегодня, 15 октября, в Варшаве на избирательных участках раздались взрывы перед их закрытием. Сейчас на месте работают саперы.

Об этом пишет местное издание Onet Warszawa.

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Что известно

"Мы получили сигнал об этой ситуации, но мы не знаем подробностей", — сообщил глава Национальной избирательной комиссии Сильвестр Марциняк.

❗ W dwóch warszawskich lokalach wyborczych ogłoszony продолжал alarm bombowy. На miejsce przyjechali saperzy, a policja odgrodziła budynek, w którym znajdują się komisje.



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Есть ли пострадавшие

Отмечается, что перед зданием, где находилась комиссия, неизвестный оставил рюкзак. Многие вышли во двор, а уже потом продолжали голосование.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Напомним, в Кракове сегодня, 15 октября, во время парламентских выборов несколько десятков окружных избирательных комиссий нуждались в дополнительных бюллетенях. Также одна комиссия доставила дополнительный ящик из-за заполненности других.