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На двох виборчих дільницях у Варшаві пролунали вибухи: людей евакуювали

15 жовтня 2023 22:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На двох виборчих дільницях у Варшаві пролунали вибухи: людей евакуювали
Вибори у Польщі. Фото: Dailylviv.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 15 жовтня, у Варшаві на виборчих дільницях пролунали вибухи перед їхнім закриттям. Наразі на місці працюють сапери.

Про це пише місцеве видання Onet Warszawa.

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Що відомо

"Ми отримали сигнал про цю ситуацію, але ми не знаємо подробиць", — повідомив голова Національної виборчої комісії Сильвестр Марциняк.

Чи є постраждалі

Зазначається, що перед будівлею, де була комісія, невідома людина залишила рюкзак. Багато людей вийшли на двір, а вже потім продовжували голосування. 

Нині інформації щодо постраждалих немає. 

Нагадаємо, у Кракові сьогодні, 15 жовтня, під час парламентських виборів кілька десятків окружних виборчих комісій потребували додаткових бюлетенів. Також одна комісія доставила додаткову скриньку через заповненість інших. 

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