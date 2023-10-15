На двох виборчих дільницях у Варшаві пролунали вибухи: людей евакуювали
Сьогодні, 15 жовтня, у Варшаві на виборчих дільницях пролунали вибухи перед їхнім закриттям. Наразі на місці працюють сапери.
Про це пише місцеве видання Onet Warszawa.
Що відомо
"Ми отримали сигнал про цю ситуацію, але ми не знаємо подробиць", — повідомив голова Національної виборчої комісії Сильвестр Марциняк.
❗ W dwóch warszawskich lokalach wyborczych ogłoszony został alarm bombowy. Na miejsce przyjechali saperzy, a policja odgrodziła budynek, w którym znajdują się komisje.— Onet Wiadomości (@OnetWiadomosci) October 15, 2023
▶ Więcej: https://t.co/t2cDjinEd8 pic.twitter.com/xiBukIRWTL
Чи є постраждалі
Зазначається, що перед будівлею, де була комісія, невідома людина залишила рюкзак. Багато людей вийшли на двір, а вже потім продовжували голосування.
Нині інформації щодо постраждалих немає.
Нагадаємо, у Кракові сьогодні, 15 жовтня, під час парламентських виборів кілька десятків окружних виборчих комісій потребували додаткових бюлетенів. Також одна комісія доставила додаткову скриньку через заповненість інших.
Читайте Новини.LIVE!