На двох виборчих дільницях у Варшаві пролунали вибухи: людей евакуювали

Вибори у Польщі. Фото: Dailylviv.com

Сьогодні, 15 жовтня, у Варшаві на виборчих дільницях пролунали вибухи перед їхнім закриттям. Наразі на місці працюють сапери.

Про це пише місцеве видання Onet Warszawa.

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Що відомо

"Ми отримали сигнал про цю ситуацію, але ми не знаємо подробиць", — повідомив голова Національної виборчої комісії Сильвестр Марциняк.

❗ W dwóch warszawskich lokalach wyborczych ogłoszony został alarm bombowy. Na miejsce przyjechali saperzy, a policja odgrodziła budynek, w którym znajdują się komisje.



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Чи є постраждалі

Зазначається, що перед будівлею, де була комісія, невідома людина залишила рюкзак. Багато людей вийшли на двір, а вже потім продовжували голосування.

Нині інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, у Кракові сьогодні, 15 жовтня, під час парламентських виборів кілька десятків окружних виборчих комісій потребували додаткових бюлетенів. Також одна комісія доставила додаткову скриньку через заповненість інших.