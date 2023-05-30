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В Донецкой области прорвало дамбу: какие последствия

30 мая 2023 09:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Донецкой области прорвало дамбу: какие последствия
Последствия прорыва дамбы в Донецкой области. Фото: t.me/Donbas_Operativniy
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В селе Галицыновка Донецкой области прорвало карловскую дамбу. Ранее оккупанты повредили дамбу Карловского водохранилища.

Об этом сообщается в местных Telegram каналах.

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"Галицыновка Донецкая область... Последствия прорыва карловской дамбы", — говорится в сообщении в Telegram "Донбасс Оперативный".

Поселок настолько затопило, что спасатели доставали автомобиль из реки Волча.

Событие произошло за селом Галицыновка Покровского района из-за поврежденной российскими военными дамбы Карловского водохранилища 25 мая.

Донецкая область
Последствия прорыва дамбы в Донецкой области. Фото: t.me/Donbas_Operativniy
Донецкая область
Последствия прорыва дамбы в Донецкой области. Фото: t.me/Donbas_Operativniy

Обстрел дамбы Карловского водохранилища

Несколькими днями ранее, а именно 25 мая, оккупанты обстрелом разрушили дамбу Карловского водохранилища в Донецкой области. Под угрозой подтопления оказались три поселка — Галицыновка, Желанне-1 и Желанне-2, сообщил начальник Донецкой ОВО Павел Кириленко.

На следующий день с улицы Набережной в Галицыновке эвакуировали 26 человек, в том числе восемь детей. Как отметил Кириленко, по состоянию на 26 мая в поселке было подтоплено шесть домовладений.

Что известно о Карловском водохранилище

Карловское водохранилище — водохранилище на реке Волча расположено в Покровском районе Донецкой области.

Карловское водохранилище является источником водоснабжения Курахово, Новогродовки, Покровска, Селидового, Мирнограда. С начала российского вторжения в Украину российские оккупанты ежедневно обстреливали с. Карловку, нанося удары именно по плотине.

Напомним, в апреле под белорусским Гомелем прорвало дамбу. Всего за полчаса воды залила дома в окна.

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