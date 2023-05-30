В Донецкой области прорвало дамбу: какие последствия
В селе Галицыновка Донецкой области прорвало карловскую дамбу. Ранее оккупанты повредили дамбу Карловского водохранилища.
Об этом сообщается в местных Telegram каналах.
Прорыв Дамбы в Донецкой области
"Галицыновка Донецкая область... Последствия прорыва карловской дамбы", — говорится в сообщении в Telegram "Донбасс Оперативный".
Поселок настолько затопило, что спасатели доставали автомобиль из реки Волча.
Событие произошло за селом Галицыновка Покровского района из-за поврежденной российскими военными дамбы Карловского водохранилища 25 мая.
Обстрел дамбы Карловского водохранилища
Несколькими днями ранее, а именно 25 мая, оккупанты обстрелом разрушили дамбу Карловского водохранилища в Донецкой области. Под угрозой подтопления оказались три поселка — Галицыновка, Желанне-1 и Желанне-2, сообщил начальник Донецкой ОВО Павел Кириленко.
На следующий день с улицы Набережной в Галицыновке эвакуировали 26 человек, в том числе восемь детей. Как отметил Кириленко, по состоянию на 26 мая в поселке было подтоплено шесть домовладений.
Что известно о Карловском водохранилище
Карловское водохранилище — водохранилище на реке Волча расположено в Покровском районе Донецкой области.
Карловское водохранилище является источником водоснабжения Курахово, Новогродовки, Покровска, Селидового, Мирнограда. С начала российского вторжения в Украину российские оккупанты ежедневно обстреливали с. Карловку, нанося удары именно по плотине.
Напомним, в апреле под белорусским Гомелем прорвало дамбу. Всего за полчаса воды залила дома в окна.