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На Донеччині прорвало дамбу: які наслідки

30 травня 2023 09:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Донеччині прорвало дамбу: які наслідки
Наслідки прориву дамби на Донеччині. Фото: t.me/Donbas_Operativniy
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У селі Галицинівка Донецької області прорвало карлівську дамбу. Раніше окупанти пошкодили дамбу Карлівського водосховища.

Про це повідомляється в місцевих Telegram-каналах.

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"Галицинівка Донецька область... Наслідки прориву карлівської дамби", — йдеться у повідомленні в Telegram "Донбас Оперативний".

Селище настільки затопило, що рятувальники діставали автомобіль з річки Вовча.

Подія сталася за селом Галицинівка Покровського району через пошкоджену російськими військовими греблю Карлівського водосховища 25 травня.

Донецька область
Наслідки прориву дамби на Донеччині. Фото: t.me/Donbas_Operativniy
Донецька область
Наслідки прориву дамби на Донеччині. Фото: t.me/Donbas_Operativniy

Обстріл дамби Карлівського водосховища

Декількома днями раніше, а саме 25 травня, окупанти обстрілом зруйнували дамбу Карлівського водосховища у Донецькій області. Під загрозою підтоплення опинились три селища — Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2, повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Наступного дня з вулиці Набережної у Галицинівці евакуювали 26 осіб, у тому числі вісім дітей. Як наголосив Кириленко, станом на 26 травня у селищі було підтоплено шість домоволодінь.

Що відомо про Карлівське водосховище

Карлівське водосховище — водосховище на річці Вовча розташоване в Покровському районі Донецької області. 

Карлівське водосховище є джерелом водопостачання Курахового, Новогродівки, Покровська, Селидового, Мирноград. Від початку російського вторгнення в Україну російські окупанти щодня обстрілювали с. Карлівку, завдаючи ударів саме по греблі.

Нагадаємо, у квітні під білоруським Гомелем прорвало дамбу. Всього за пів години води залила будинки до вікон.

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