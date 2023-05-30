На Донеччині прорвало дамбу: які наслідки
У селі Галицинівка Донецької області прорвало карлівську дамбу. Раніше окупанти пошкодили дамбу Карлівського водосховища.
Про це повідомляється в місцевих Telegram-каналах.
Прорив Дамби на Донеччині
"Галицинівка Донецька область... Наслідки прориву карлівської дамби", — йдеться у повідомленні в Telegram "Донбас Оперативний".
Селище настільки затопило, що рятувальники діставали автомобіль з річки Вовча.
Подія сталася за селом Галицинівка Покровського району через пошкоджену російськими військовими греблю Карлівського водосховища 25 травня.
Обстріл дамби Карлівського водосховища
Декількома днями раніше, а саме 25 травня, окупанти обстрілом зруйнували дамбу Карлівського водосховища у Донецькій області. Під загрозою підтоплення опинились три селища — Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2, повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Наступного дня з вулиці Набережної у Галицинівці евакуювали 26 осіб, у тому числі вісім дітей. Як наголосив Кириленко, станом на 26 травня у селищі було підтоплено шість домоволодінь.
Що відомо про Карлівське водосховище
Карлівське водосховище — водосховище на річці Вовча розташоване в Покровському районі Донецької області.
Карлівське водосховище є джерелом водопостачання Курахового, Новогродівки, Покровська, Селидового, Мирноград. Від початку російського вторгнення в Україну російські окупанти щодня обстрілювали с. Карлівку, завдаючи ударів саме по греблі.
Нагадаємо, у квітні під білоруським Гомелем прорвало дамбу. Всього за пів години води залила будинки до вікон.