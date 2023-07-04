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На дизайнера Константина Омелю напали неизвестные: в чем причина

4 июля 2023 02:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На дизайнера Константина Омелю напали неизвестные: в чем причина
Дизайнер Константин Омеля. Фото: Instagram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На украинского дизайнера Константина Омелю напали неизвестные. Это произошло возле одного из столичных клубов. Полиция уже начала уголовное производство.

О досадном случае сообщается на странице клуба в Instagram.

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Нападение на дизайнера

Сообщается, что на территории клуба появилась группа "агрессивно настроенных молодых людей". Охрана заведения попросила их уйти, но они остались у входа.

"Находясь на улице, один из членов этой группы совершил акт насилия против Константина Омели, одного из посетителей мероприятия, которое собиралось войти во двор заведения. В результате этого нападения он потерял сознание и находился в бессознательном состоянии длительное время", — говорится в сообщении клуба.

Сообщение клуба в Instagram

Дизайнер заявил, что нападение было совершено на почве гомофобии, сообщили в организации "Гей-Альянс Украина".

"Насилие задокументировали случайные свидетели, и дизайнер обратился с соответствующим заявлением в полицию. Костя обратился в полицию с жалобой и предоставил всю имеющуюся информацию, чтобы привлечь виновных к ответственности", — говорят в организации.

Там добавили, что в начале июня Омеля выпустил коллекцию вещей в поддержку ЛГБТ-сообщества и сделал публичный каминг-аут.

Реакция полиции

В Подольском управлении полиции Киева подтвердили, что правоохранители зарегистрировали обращение потерпевшего. Возбуждено уголовное производство и проходят необходимые следственные действия.

Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает штраф или публичные либо исправительные работы.

Напомним, полиция задержала представителя Закарпатского территориального центра комплектования, обвиненного в избиении жены военнослужащего. Сейчас ему готовят подозрение.

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