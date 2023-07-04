На дизайнера Костянтина Омелю напали невідомі: у чому причина

Дизайнер Костянтин Омеля. Фото: Instagram

На українського дизайнера Костянтина Омелю напали невідомі. Це сталося біля одного зі столичних клубів. Поліція вже розпочала кримінальне провадження.

Про прикрий випадок йдеться на сторінці клубу в Instagram.

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Напад на дизайнера

Повідомляється, що на території клубу зʼявилася група "агресивно налаштованих молодих людей". Охорона закладу попросила їх піти, але вони залишилися біля входу.

Перебуваючи на вулиці, один із членів цієї групи вчинив акт насильства проти Костянтина Омелі, одного з відвідувачів заходу, який збирався ввійти у двір закладу. Внаслідок цього нападу він утратив свідомість і перебував у непритомному стані тривалий час", — йдеться у повідомленні клубу.

Повідомлення клубу в Instagram

Дизайнер заявив, що напад був скоєний на ґрунті гомофобії, повідомили в організації "Гей-Альянс Україна".

"Насильство задокументували випадкові свідки, і дизайнер звернувся з відповідною заявою до поліції. Костя звернувся в поліцію зі скаргою та надав усю наявну інформацію, щоб притягнути винних до відповідальності", — кажуть в організації.

Там додали, що на початку червня Омеля випустив колекцію речей на підтримку ЛГБТ-спільноти і зробив публічний камінг-аут.

Реакція поліції

У Подільському управлінні поліції Києва підтвердили, що правоохоронці зареєстрували звернення потерпілого. Розпочато кримінальне провадження й наразі відбуваються необхідні слідчі дії.

Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає штраф або громадські чи виправні роботи.

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