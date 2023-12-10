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На Disney подали иск девять тысяч женщин — в чем обвиняют

10 декабря 2023 04:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
На Disney подали иск девять тысяч женщин — в чем обвиняют
Курорт Уолта Диснея в Орландо, Флорида. Фото: klook
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Компания Disney оказалась в центре скандала. На нее подали иск девять тысяч женщин. Причиной стало то, что им платили меньше, чем мужчинам на аналогичных должностях.

Об этом пишет Variety.

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В чем женщины обвиняют Disney

Отмечается, что этот иск является самым большим из всех, которые касались закона о равной оплате труда.

"Они любят свою работу. Они любят бренд. Но они хотят, чтобы их уважали и относились к ним так, как должно быть на рабочем месте" , — сказала адвокат истец Лори Андрус.

По ее словам, стартовая оплата на всех должностях для женщин на 2% ниже, чем для мужчин.

В ответ Disney выразила свое разочарование письменным заявлением. Как следствие, обе стороны наняли экспертов, чтобы доказать свою правоту.

Напомним, в Украине работодатели начали выплачивать своим сотрудникам более высокую заработную плату. В предыдущем месяце средняя зарплата рядового украинца выросла на 3% до 18,5 тыс. гривен.

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