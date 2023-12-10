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На Disney подали позов дев'ять тисяч жінок — у чому звинувачують

10 грудня 2023 04:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
На Disney подали позов дев'ять тисяч жінок — у чому звинувачують
Курорт Уолта Діснея в Орландо, Флорида. Фото: klook
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Компанія Disney опинилася в центрі скандалу. На неї подали позов девʼять тисяч жінок. Причиною стало те, що їм платили менше, аніж чоловікам на аналогічних посадах.

Про це пише Variety.

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Зазначається, що цей позов є найбільшим з усіх, що стосувалися закону про рівну оплату праці.

"Вони люблять свою роботу. Вони люблять бренд. Але вони хочуть, щоб їх поважали і ставилисядо них так, як має бути на робочому місці", — сказала адвокатка позивачок Лорі Андрус.

За її словами, стартова оплата на усіх посадах для жінок на 2% нижча, ніж для чоловіків.

У відповідь Disney висловила своє розчарування письмовою заявою. Як наслідок — обидві сторони найняли експертів, щоб довести свою правоту.

Нагадаємо, в Україні роботодавці почали виплачувати своїм співробітникам вищу заробітну плату. Попереднього місяця середня зарплата пересічного українця зросла на 3%, до 18,5 тис. гривень.

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