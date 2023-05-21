В Черниговской области жестоко убита семья киевлян: эксклюзив Новини.LIVE

Место трагического происшествия. Фото: коллаж Новини.LIVE

Главное управление Нацполиции Черниговщины раскрыло новые подробности ужасного инцидента, связанного с жестоким убийством семьи Черевань из Киева. Жестокий расстрел, произошедший 14 мая вблизи Мены на Черниговщине унес жизни 30-летнего Николая Череваня, его 28-летней жены Виктории и их четырехлетнего сына Богдана.

Об этом сообщила волонтерка Мария Закалюжная.

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Предварительное расследование показывает, что организатор убийства тщательно спланировал преступление, а полученные от него деньги были использованы для приобретения нового автомобиля, а сообщникам заплатил по 25 тыс. гривен.

Кем были погибшие

Глава семьи Николай Черевань профессионально занимался покупкой и продажей автомобилей, и в этот день он должен был осмотреть одно из таких авто неподалеку от Мены, в Черниговской области. Его жена Виктория родом из этого района, и после осмотра автомобиля они планировали посетить своих родственников. Согласно данным полиции, семья имела при себе несколько тысяч долларов на покупку автомобиля.

Последний раз семья вышла на связь в 14:33, но после этого их след простыл. Беспокоясь о доле своей подруги, Мария Закалюжная обратилась в полицию и разместила объявление об исчезновении семьи в социальных сетях. В тот же вечер сожженную машину семьи обнаружили в лесополосе недалеко от села Садовое. Примерно в 500 метрах от машины правоохранительные органы нашли яму, в которой обнаружены тела жертв.

Как планировалось убийство

Согласно расследованию полиции в Черниговской области, убийство было хорошо спланированным. Главный организатор предложил Николаю Череваню приобрести автомобиль, который, на самом деле, не существовал. Мужчины вели несколько телефонных разговоров, связанных с этим.

Полиция сообщает, что организатор преступления неоднократно осматривал местность, где планировался расстрел семьи. Он предварительно выбрал точки для захоронения тел и место, где сожжет автомобиль, используемый для перевозки жертв. Также прокурор Корюковской окружной прокуратуры Артем Олейников указывает на то, что наличие изменяемых номерных знаков ("военного" типа, черного цвета) на использованном автомобиле указывает на то, что подозреваемые пытались замести следы преступления. Они разбили телефоны убитых и спрятали их в разных местах, а также утаили остатки сгоревшей одежды жертв и глушитель от автомата Калашникова, использованного при расстреле семьи.

Кем оказались подозреваемые

Организатором убийства полиция называет 22-летнего уроженца Сосницкого общества, который последние несколько лет проживал в Житомире. По подозрению, зачитанному в суде прокурором, он имеет беременную жену и является военнослужащим Вооруженных сил Украины. Сам подозреваемый в суде заявил, что служит в "спецподразделении разведки".

Себе в подельники мужчина избрал 27-летнего уроженца Корюковской общины. По словам прокурора, о нем известно, что он разведен и имеет сына.

Третья подозреваемая — 20-летняя жительница Сосницы. По словам ее адвоката, девушка не замужем и не имеет детей, имеет третью группу инвалидности и проживает вместе с родителями. Именно автомобиль ее отца марки Audi Q-7 (2007 года выпуска) подозреваемые использовали в день убийства. Девушка активна в социальных сетях, утром в день убийства, 14 мая, она выкладывала видео, где букетом цветов поздравляла маму с Днем матери.

Как произошло само убийство

В соответствии с информацией следствия, 20-летняя девушка, ставшая подозреваемой в преступлении, 14 мая днем использовала машину своего отца, чтобы подобрать зачинщика убийства в деревне Чернотичи. Зачинщик убийства поместил в багажное отделение машины лопату и черные номерные знаки. Затем они двинулись в деревню Рудня, откуда подобрали еще одного соучастника преступления и заменили номера на их Audi Q-7.

Когда семья Черевань подъехала к Мене со стороны Чернигова примерно в 14:30, группа встретила их и сопроводила в направлении деревни Садовое. Из сообщения полиции следует, что подозреваемые увидели в автомобиле Николая Череваня, его жену и их 4-летнего сына. Злоумышленники привезли семью в безлюдное место — в лесополосу, где зачинщик, взяв автомат из рук своего сообщника, расстрелял автомобиль с семьей Черевань. После осмотра места происшествия полицией было обнаружено более 20 пулевых отверстий в машине и 36 гильз на месте стрельбы.

Все члены семьи Черевань были убиты на месте. Согласно результатам медицинского исследования, мужчина скончался от пулевых ранений грудной клетки и конечностей, жена умерла от ранения головы, а ребенок от огнестрельной раны шеи. Тела убитых были спрятаны в яме поблизости, засыпанные землей и ветками. Автомобиль был отбуксирован на расстояние полкилометра и сожжен. Личные вещи и оставшиеся фрагменты одежды семьи Черевань были спрятаны в разных местах. После этого подозреваемые ушли с деньгами, которые были у семьи.

Комментарий Марии Закалюжной

Волонтер Мария Закалюжная дала комментарий для Новини.LIVE и рассказала, как продвигается следствие.

"На данное время новой информации, которую, можно было обнародовать, нет", — сказала она.

Также Мария добавила, что для обвиняемых мужчин требуют пожизненного заключения, а для девушки 15 лет. При этом волонтер уточнила, что погибший Николай не был военным, а поддерживал ВСУ и предоставлял свои номера телефонов для ТрО.

Напомним, что полицейские задержали 24-летнего жителя Одесчины, подозреваемого в жестоком убийстве 65-летней женщины, которая передавала ему попечительство, как будто он был ее собственным сыном. Злоумышленник убил женщину, потому что та не одолжила ему денег.