На Чернігівщині жорстоко вбито сім'ю киян: ексклюзив Новини.LIVE

Місце трагічної події. Фото: колаж Новини.LIVE

Головне управління Нацполіції Чернігівщини розкрило нові подробиці жахливого інциденту, пов'язаного із жорстоким вбивством родини Черевань із Києва. Жорстокий розстріл, що стався 14 травня поблизу Мени на Чернігівщині, забрав життя 30-річного Миколи Череваня, його 28-річної дружини Вікторії та їхнього чотирирічного сина Богдана.

Про це повідомила волонтерка Марія Закалюжна .

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Попереднє розслідування показує, що організатор вбивства ретельно спланував злочин, а отримані від нього гроші було використано для придбання нового автомобіля, а своїм спільникам він заплатив по 25 тис. гривень.

Ким були загиблі

Голова родини Микола Черевань професійно займався купівлею та продажем автомобілів, і цього дня він мав оглянути одне з таких авто неподалік Мени, що на Чернігівщині. Його дружина Вікторія родом із цього району, і після огляду автомобіля вони планували відвідати своїх родичів. За даними поліції, сім'я мала при собі кілька тисяч доларів на покупку автомобіля.

Востаннє сім'я вийшла на зв'язок о 14:33, але після цього їхній слід зник. Турбуючись про долю своєї подруги, Марія Закалюжна звернулася до поліції та розмістила оголошення про зникнення сім'ї у соціальних мережах. Того ж вечора спалену машину родини виявили в лісосмузі неподалік села Садове. Приблизно за 500 метрів від машини правоохоронці знайшли яму, в якій виявлено тіла жертв.

Як планувалося вбивство

Згідно з розслідуванням поліції на Чернігівщині, вбивство було добре спланованим. Головний організатор запропонував Миколі Череваню придбати автомобіль, якого насправді не існувало. Чоловіки вели кілька телефонних розмов, пов'язаних із цим.

Поліція повідомляє, що організатор злочину неодноразово оглядав місцевість, де було заплановано розстріл сім'ї. Він заздалегідь обрав точки для поховання тіл і місце, де спалить автомобіль, який використовується для перевезення жертв. Також прокурор Корюківської окружної прокуратури, Артем Олійников, вказує на те, що наявність номерних знаків ("військового" типу, чорного кольору), що змінювались, на використаному автомобілі вказує на те, що підозрювані намагалися замісти сліди злочину. Вони розбили телефони вбитих і сховали їх у різних місцях, а також приховали залишки згорілого одягу жертв і глушник від автомата Калашнікова, використаного під час розстрілу сім'ї.

Ким виявилися підозрювані

Організатором вбивства поліція називає 22-річного уродженця Сосніцького товариства, який останні кілька років проживав у Житомирі. За підозрою, зачитаною у суді прокурором, він має вагітну дружину та є військовослужбовцем Збройних сил України. Сам підозрюваний у суді заявив, що служить у "спецпідрозділі розвідки".

Собі в спільники чоловік обрав 27-річного уродженця Корюківської громади. За словами прокурора, про нього відомо, що його розлучено і має сина.

Третя підозрювана — 20-річна мешканка Сосниці. За словами її адвоката, дівчина незаміжня і не має дітей, має третю групу інвалідності та проживає разом з батьками. Саме автомобіль її батька марки Audi Q-7 (2007 року випуску) підозрювані використали у день вбивства. Дівчина активна у соціальних мережах, вранці в день вбивства, 14 травня, вона викладала відео, де букетом квітів вітала маму із Днем матері.

Як сталося саме вбивство

Відповідно до інформації слідства, 20-річна дівчина, яка стала підозрюваною у злочині, 14 травня вдень використала машину свого батька, щоб підібрати організатора вбивства в селі Чорнотичі. Організатор вбивства помістив у багажне відділення машини лопату та чорні номерні знаки. Потім вони рушили до села Рудня, звідки підібрали ще одного співучасника злочину та замінили номери на їхній Audi Q-7.

Коли родина Черевань під'їхала до Мені зі сторони Чернігова приблизно о 14:30, група зустріла їх та супроводжувала у напрямку села Садове. З повідомлення поліції випливає, що підозрювані побачили в автомобілі Миколу Череваня, його дружину та їхнього 4-річного сина. Зловмисники завезли сім'ю в безлюдне місце — у лісосмугу, де взявши автомат із рук свого спільника організатор розстріляв автомобіль із родиною Черевань. Після огляду місця події поліцією було виявлено понад 20 кульових отворів у машині та 36 гільз на місці стрілянини.

Усіх членів родини Черевань було вбито на місці. Згідно з результатами медичного дослідження, чоловік помер від кульових поранень грудної клітки та кінцівок, дружина померла від поранення голови, а дитина від вогнепальної рани шиї. Тіла вбитих були заховані в ямі поблизу, засипані землею та гілками. Автомобіль був відбуксований на відстань пів кілометра та спалений. Особисті речі та фрагменти одягу сім'ї Черевань, що залишилися, були заховані в різних місцях. Після цього підозрювані пішли з грошима, які мала родина.

Коментар Марії Закалюжної

Волонтер Марія Закалюжна дала коментар для Новини.LIVE та розповіла, як просувається слідство.

"Наразі нової інформації, яку можна було оприлюднити — немає", — сказала вона.

Також Марія додала, що для обвинувачених чоловіків вимагають довічного ув'язнення, а для дівчини 15 років. При цьому волонтер уточнила, що загиблий Миколай не був військовим, а підтримував ЗСУ та надавав свої номери телефонів для ТРО.

Нагадаємо, що поліцейські затримали 24-річного мешканця Одещини, підозрюваного у жорстокому вбивстві 65-річної жінки, яка надавала йому піклування таке, ніби він був її власним сином. Зловмисник убив жінку, бо та не позичила йому грошей.