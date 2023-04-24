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На Буковине дотла сгорел храм Иова Почаевского УПЦ: детали поджога

24 апреля 2023 10:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
На Буковине дотла сгорел храм Иова Почаевского УПЦ: детали поджога
На Буковине в селе Милиево сгорел храм Иова Почаевского. Фото: УПЦ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В ночь с 23 на 24 апреля этого года сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского в селе Милиево, Черновицкая область. Факт поджога подтверждают в полиции.

Об этом сообщает Украинская Православная Церковь.

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В Черновицко-Буковинской епархии уверяют, что возгорание произошло не случайно, а вызвано умышленными действиями. И этому вроде бы есть соответствующие признаки.

"Поджог храм этой ночи — профессионально, без шансов на спасение. Какого Божьего Благословения для нашей земли мы ищем у Господа?" — говорят в епархии.

Правоохранители уже провели следственные действия и задержали преступника. Им оказался 34-летний житель села Милиево Испас.

Напомним, ранее мы писали, что в Минкульте была создана специальная комиссия для проверки Киево-Печерской лавры.

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