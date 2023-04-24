На Буковине дотла сгорел храм Иова Почаевского УПЦ: детали поджога
В ночь с 23 на 24 апреля этого года сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского в селе Милиево, Черновицкая область. Факт поджога подтверждают в полиции.
Об этом сообщает Украинская Православная Церковь.
Детали поджога
В Черновицко-Буковинской епархии уверяют, что возгорание произошло не случайно, а вызвано умышленными действиями. И этому вроде бы есть соответствующие признаки.
"Поджог храм этой ночи — профессионально, без шансов на спасение. Какого Божьего Благословения для нашей земли мы ищем у Господа?" — говорят в епархии.
Правоохранители уже провели следственные действия и задержали преступника. Им оказался 34-летний житель села Милиево Испас.
Напомним, ранее мы писали, что в Минкульте была создана специальная комиссия для проверки Киево-Печерской лавры.