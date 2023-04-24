На Буковині вщент згорів храм Іова Почаївського УПЦ: деталі підпалу

На Буковині в селі Мілієве згорів храм Іова Почаївського. Фото: УПЦ

У ніч з 23 на 24 квітня цього року згорів храм на честь преподобного Іова Почаївського у селі Мілієве, Чернівецька область. Факт підпалу підтверджують у поліції.

Про це повідомляє Українська Православна Церква.

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Деталі підпалу

У Чернівецько-Буковинській єпархії запевняють, що загорання відбулось не випадково, а спричинене навмисними діями. І цьому начебто є відповідні ознаки.

"Підпалили храм цієї ночі — професійно, без шансів на порятунок. Якого Божого Благословіння для нашої землі ми шукаємо у Господа?" — кажуть у єпархії.

Правоохоронці вже провели слідчі дії та затримали злочинця. Ним виявився 34-річний мешканець села Мілієве Іспас.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Мінкульті створили спеціальну комісію для перевірки Києво-Печерської лаври.