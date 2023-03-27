На Буковине мужчина переоделся в пограничника, чтобы помогать уклонистам
Житель Буковины замаскировался под пограничника и пытался переправить военнообязанных через границу. Свои услуги он оценивал в шесть тысяч долларов.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
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"Рабочая схема" псевдопограничника
Как сообщают в ведомстве, житель приграничья наладил незаконную схему заработка с переправкой мужчин призывного возраста вне пунктов пропуска через госграницу. За шесть тысяч долларов он организовал для двух мужчин выезд в Румынию.
"Вместе с сообщником, личность которого следствие устанавливает, обеспечил их трансфер к линии разграничения госграницы, в дальнейшем лично сопровождал лиц до выбранного места пересечения", — сообщили в прокуратуре.
В качестве прикрытия мужчина использовал форму пограничника с соответствующими опознавательными знаками ГНСУ.
"Его разоблачили пограничники у забора на границе с Румынией, где подозреваемый консультировал мужчин, как попасть на другую сторону границы", — сообщили в прокуратуре.
Что угрожает "пограничнику"
При процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры гражданин уведомлен о подозрении по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Напомним, недавно на украинско-венгерской границе два гражданина Украины планировали переплыть на надувной лодке реку Тису. Одного из нарушителей задержали пограничники, другой, вероятно, утонул.
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon