На Буковине мужчина переоделся в пограничника, чтобы помогать уклонистам

За вознаграждение он переправлял военнообязанных через румынскую границу

Житель Буковины замаскировался под пограничника и пытался переправить военнообязанных через границу. Свои услуги он оценивал в шесть тысяч долларов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

"Рабочая схема" псевдопограничника

Как сообщают в ведомстве, житель приграничья наладил незаконную схему заработка с переправкой мужчин призывного возраста вне пунктов пропуска через госграницу. За шесть тысяч долларов он организовал для двух мужчин выезд в Румынию.

"Вместе с сообщником, личность которого следствие устанавливает, обеспечил их трансфер к линии разграничения госграницы, в дальнейшем лично сопровождал лиц до выбранного места пересечения", — сообщили в прокуратуре.

В качестве прикрытия мужчина использовал форму пограничника с соответствующими опознавательными знаками ГНСУ.

Подозреваемый в форме пограничника

"Его разоблачили пограничники у забора на границе с Румынией, где подозреваемый консультировал мужчин, как попасть на другую сторону границы", — сообщили в прокуратуре.

Что угрожает "пограничнику"

При процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры гражданин уведомлен о подозрении по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Напомним, недавно на украинско-венгерской границе два гражданина Украины планировали переплыть на надувной лодке реку Тису. Одного из нарушителей задержали пограничники, другой, вероятно, утонул.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon