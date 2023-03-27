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На Буковине мужчина переоделся в пограничника, чтобы помогать уклонистам

27 марта 2023 17:30
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За вознаграждение он переправлял военнообязанных через румынскую границу
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Житель Буковины замаскировался под пограничника и пытался переправить военнообязанных через границу. Свои услуги он оценивал в шесть тысяч долларов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Как сообщают в ведомстве, житель приграничья наладил незаконную схему заработка с переправкой мужчин призывного возраста вне пунктов пропуска через госграницу. За шесть тысяч долларов он организовал для двух мужчин выезд в Румынию.

"Вместе с сообщником, личность которого следствие устанавливает, обеспечил их трансфер к линии разграничения госграницы, в дальнейшем лично сопровождал лиц до выбранного места пересечения", сообщили в прокуратуре.

В качестве прикрытия мужчина использовал форму пограничника с соответствующими опознавательными знаками ГНСУ.

война в Украине
Подозреваемый в форме пограничника

"Его разоблачили пограничники у забора на границе с Румынией, где подозреваемый консультировал мужчин, как попасть на другую сторону границы", — сообщили в прокуратуре.

Что угрожает "пограничнику"

При процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры гражданин уведомлен о подозрении по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Напомним, недавно на украинско-венгерской границе два гражданина Украины планировали переплыть на надувной лодке реку Тису. Одного из нарушителей задержали пограничники, другой, вероятно, утонул.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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