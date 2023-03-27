На Буковині чоловік перевдягнувся у прикордонника, щоб допомагати ухилянтам: деталі

За винагороду він переправляв військовозобов'язаних через румунський кордон

Житель Буковини замаскувався під прикордонника і намагався переправити військовозобов’язаних через кордон. Свої послуги він оцінював у шість тисяч доларів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"Робоча схема" псевдоприкордонника

Як повідомляють у відомстві, житель прикордоння налагодив незаконну схему заробітку з переправленням чоловіків призовного віку поза пунктами пропуску через держкордон. За шість тисяч доларів він організував для двох чоловіків виїзд до Румунії.

"Разом зі спільником, особу якого слідство встановлює, забезпечив їхній трансфер до лінії розмежування держкордону, надалі особисто супроводжував осіб до обраного місця перетину", — повідомили у прокуратурі.

Як прикриття чоловік використовував форму прикордонника із відповідними розпізнавальними знаками ДПСУ.

Підозрюваний у формі прикордонника

"Його викрили прикордонники поблизу огорожі на кордоні з Румунією, де підозрюваний консультував чоловіків, як потрапити на іншу сторону кордону", — повідомили у прокуратурі.

Що загрожує "прикордоннику"

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури громадянину повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Нагадаємо, нещодавно на українсько-угорському кордоні двоє громадян України планували переплисти на надувному човні річку Тису. Одного із порушників затримали прикордонники, інший, імовірно, потонув.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon