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На Арестовича подали заявление в СБУ из-за оправдания оккупантов

17 августа 2023 12:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Арестовича подали заявление в СБУ из-за оправдания оккупантов
Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На бывшего советника Офиса Президента Алексея Арестовича подали заявление в Службу безопасности Украины. В одном из интервью он начал оправдывать российских оккупантов.

Об этом сообщил блогер Александр Нотевский.

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В интервью российской журналистке Юлии Латыниной он заявил, что якобы ненависть украинцев к российским оккупантам дала им "прекрасную мотивацию воевать".

"Главное, что мы сделали, когда позволили себе расчеловечить россиян, — это главная наша ошибка. Сначала мы держались, а потом с удовольствием окунулись в это все. Коллективные украинцы, я имею в виду. Мы дали среднему россиянину, мобилизованному россиянину, не кадровому, а именно мобилизованному, которые сейчас составляют скелет армии, дали отличную мотивацию воевать", — сказал Арестович.

Нотевский подчеркнул, что бывший советник ОП оправдывает вооруженную агрессию российской армии.

Блогер сообщил, что написал жалобу на Арестовича в СБУ.

"Уголовный кодекс Украины, статья 436-2. 1. оправдание, признание правомерной... вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины наказываются исправительными работами на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или лишением свободы на срок до 3 лет", — отметил Нотевский.    

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Пост Нотевского. Фото: скриншот

Напомним, в июле вышло обширное интервью политического обозревателя Алексея Арестовича. В нем он, в частности, высказался относительно послевоенного будущего Украины, а также психологического состояния общества и военных. Мысли бывшего советника Офиса Президента возмутили шоумена, военнослужащего Колю Сергу.

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