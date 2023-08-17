На Арестовича подали заявление в СБУ из-за оправдания оккупантов

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович. Фото: ОП

На бывшего советника Офиса Президента Алексея Арестовича подали заявление в Службу безопасности Украины. В одном из интервью он начал оправдывать российских оккупантов.

Об этом сообщил блогер Александр Нотевский.

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В интервью российской журналистке Юлии Латыниной он заявил, что якобы ненависть украинцев к российским оккупантам дала им "прекрасную мотивацию воевать".

"Главное, что мы сделали, когда позволили себе расчеловечить россиян, — это главная наша ошибка. Сначала мы держались, а потом с удовольствием окунулись в это все. Коллективные украинцы, я имею в виду. Мы дали среднему россиянину, мобилизованному россиянину, не кадровому, а именно мобилизованному, которые сейчас составляют скелет армии, дали отличную мотивацию воевать", — сказал Арестович.

Нотевский подчеркнул, что бывший советник ОП оправдывает вооруженную агрессию российской армии.

Уголовный кодекс Украины, статья 436-2.



1. Оправдание, признание правомерной, […] вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины,



наказываются исправительными работами сроком до 2 лет или арестом сроком до 6 месяцев, или лишением свободы сроком до 3 лет. pic.twitter.com/HNIGWpw2o9 — Oleksandr Notevskyi (@Notevskyi_O) August 16, 2023

Блогер сообщил, что написал жалобу на Арестовича в СБУ.

"Уголовный кодекс Украины, статья 436-2. 1. оправдание, признание правомерной... вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины наказываются исправительными работами на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или лишением свободы на срок до 3 лет", — отметил Нотевский.

Пост Нотевского. Фото: скриншот

Напомним, в июле вышло обширное интервью политического обозревателя Алексея Арестовича. В нем он, в частности, высказался относительно послевоенного будущего Украины, а также психологического состояния общества и военных. Мысли бывшего советника Офиса Президента возмутили шоумена, военнослужащего Колю Сергу.