На Арестовича подали заяву в СБУ через виправдання окупантів
На колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича подали заяву до Служби безпеки України. В одному з інтерв'ю він почав виправдовувати російських окупантів.
Про це повідомив блогер Олександр Нотевський.
Що сказав Арестович
В інтерв’ю російській журналістці Юлії Латиніній він заявив, що нібито ненависть українців до російських окупантів дала їм "чудову мотивацію воювати".
"Головне, що ми зробили, коли дозволили собі розлюднити росіян, — це головна наша помилка. Спочатку ми трималися, а потім із задоволенням поринули в це все. Колективні українці, я маю на увазі. Ми дали середньому росіянину, мобілізованому росіянину, не кадровому, а саме мобілізованому, які зараз складають скелет армії, дали відмінну мотивацію воювати", — сказав Арестович.
Нотевський наголосив, що колишній радник ОП виправдовує збройну агресію російської армії.
Кримінальний кодекс України, стаття 436-2.— Oleksandr Notevskyi (@Notevskyi_O) August 16, 2023
1. Виправдовування, визнання правомірною, […] збройної агресії Російської Федерації проти України,
караються виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років. pic.twitter.com/HNIGWpw2o9
Блогер повідомив, що написав скаргу на Арестовича до СБУ.
"Кримінальний кодекс України, стаття 436-2. 1. Виправдання, визнання правомірною… збройної агресії Російської Федерації проти України караються виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років", — зазначив Нотевський.
Нагадаємо, у липні вийшло велике інтерв’ю політичного оглядача Олексія Арестовича. В ньому він, зокрема, висловився щодо повоєнного майбутнього України, а також психологічного стану суспільства і військових. Думки колишнього радника Офісу Президента обурили шоумена, військовослужбовця Колю Сєргу.