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На Арестовича подали заяву в СБУ через виправдання окупантів

17 серпня 2023 12:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Арестовича подали заяву в СБУ через виправдання окупантів
Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича подали заяву до Служби безпеки України. В одному з інтерв'ю він почав виправдовувати російських окупантів.

Про це повідомив блогер Олександр Нотевський.

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В інтерв’ю російській журналістці Юлії Латиніній він заявив, що нібито ненависть українців до російських окупантів дала їм "чудову мотивацію воювати".

"Головне, що ми зробили, коли дозволили собі розлюднити росіян, — це головна наша помилка. Спочатку ми трималися, а потім із задоволенням поринули в це все. Колективні українці, я маю на увазі. Ми дали середньому росіянину, мобілізованому росіянину, не кадровому, а саме мобілізованому, які зараз складають скелет армії, дали відмінну мотивацію воювати", — сказав Арестович.

Нотевський наголосив, що колишній радник ОП виправдовує збройну агресію російської армії.

Блогер повідомив, що написав скаргу на Арестовича до СБУ.

"Кримінальний кодекс України, стаття 436-2. 1. Виправдання, визнання правомірною… збройної агресії Російської Федерації проти України караються виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років", — зазначив Нотевський.   

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Допис Нотевського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у липні вийшло велике інтерв’ю політичного оглядача Олексія Арестовича. В ньому він, зокрема, висловився щодо повоєнного майбутнього України, а також психологічного стану суспільства і військових. Думки колишнього радника Офісу Президента обурили шоумена, військовослужбовця Колю Сєргу. 

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