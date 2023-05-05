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МИД Украины направило ноту Польше из-за блокирования пункта пропуска на границе

5 мая 2023 20:37
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
МИД Украины направило ноту Польше из-за блокирования пункта пропуска на границе
Очередь на пункте пропуска "Дорогуск — Ягодин". Фото: Суспільне Луцк
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

С 4 мая перевозчики Польши заблокировали движение грузовых автомобилей из-за крупнейшего пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин". Министерство иностранных дел направило польским коллегам ноту в связи с акцией протеста.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

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Ситуация сложилась из-за забастовки польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск". Среди требований протестующих возвращение разрешений на проведение международных грузовых автомобильных перевозок для украинских перевозчиков на въезде в Польшу. Также речь идет о применении к украинским перевозчикам экологической нормы EURO4, которая в Украине применяется по отношению к польским перевозчикам.

"Пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск" обеспечивает около 40% грузопотока в Польшу. Блокирование границы влечет за собой критическую для экспорта ситуацию. Сейчас наша страна защищается от террористических действий российских агрессоров и стабильное функционирование экономики Украины является важной составляющей для будущей победы. К сожалению, это далеко не первый случай блокирования украинского экспорта до или транзитом через Польшу, это несправедливая и досадная ситуация, которая вредит нормальному ведению бизнеса между нашими странами и Европейским Союзом. Считаем сегодняшнюю забастовку искусственной и противоречащей общим европейским стремлениям и ценностям. Призываем наших коллег, польских членов правительства провести соответствующие меры для решения существующей проблемы и разъяснить протестующим пути преодоления недоразумений. Наша сила в единстве и Европа это неоднократно демонстрировала миру. И я благодарю всех, кто в темные времена остается рядом с нами верным принципам дружбы и добрососедства", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

"Те жалобы и требования, которые выдвигают польские перевозчики, не актуальны. Мы работаем на равных и паритетных условиях с польскими перевозчиками, поэтому не видим никаких причин для того, чтобы перекрывать пункт пропуска", — сказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Коростель.

Отмечается, что со своей стороны вице-премьер, глава Минвосстановления Александр Кубраков подготовил письмо министру инфраструктуры Польши Анджею Адамчику.

По данным электронной очереди на пункте пропуска к началу протеста насчитывалось 3,3 тысячи транспортных средств, которые должны были пересечь границу за пять суток. В настоящее время украинские перевозчики вынуждены направляться в другие пункты пропуска.

"Укртрансбезопасность" информирует, что по состоянию на 5 мая в общей очереди в пункте пропуска находилось 2782 машины, в очереди на ветеринарный контроль — 454. В Польшу за минувшие сутки из общей очереди выехала 661 машина, однако из ветеринарной — ни одной. Система выдает ожидаемое время стояния в общей очереди более 5 суток, в ветеринарной — более 12 суток.

Перевозчики-протестующие с польской стороны требуют возобновления разрешительной системы для украинских перевозчиков. Кроме того, они потребовали запретить въезд белорусских и российских полуприцепов. Акция протеста зарегистрирована по 3 июня.

Напомним, что на 16 пунктах пропуска через государственную границу заработает система "єЧерга". Это важно с точки зрения оптимизации логистики и сокращения потерь времени.

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