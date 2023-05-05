МЗС України направило ноту Польщі через блокування пункту пропуску на кордоні

Черга на пункті пропуску "Дорогуськ — Ягодин". Фото: Суспільне Луцьк

З 4 травня перевізники Польщі заблокували рух вантажних автомобілів через найбільший пункт пропуску "Дорогуськ — Ягодин". Міністерство закордонних справ України направило польським колегам ноту у зв'язку з акцією протесту.

Про це інформує Інтерфакс-Україна.

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Ситуація склалася через страйк польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ". Серед вимог протестувальників повернення дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі. Також йдеться про застосування до українських перевізників екологічної норми EURO4, яка в Україні застосовується стосовно польських перевізників.

"Пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ" забезпечує близько 40% вантажопотоку до Польщі. Блокування кордону спричиняє критичну для експорту ситуацію. Зараз наша країна обороняється від терористичних дій російських агресорів і стабільне функціонування економіки України є важливою складовою для майбутньої перемоги. На жаль, це далеко не перший випадок блокування українського експорту до або транзитом через Польщу. Це несправедлива і прикра ситуація, яка шкодить нормальному веденню бізнесу між нашими країнами та Європейським Союзом. Вважаємо сьогоднішній страйк штучним і таким, що суперечить спільним європейським прагненням та цінностям. Закликаємо наших колег, польських урядовців провести відповідні заходи для вирішення існуючої проблеми та розʼяснити протестувальникам шляхи подолання непорозумінь. Наша сила в єдності і Європа це неодноразово демонструвала світу. І я дякую всім, хто в темні часи залишається поряд з нами вірним принципам дружби та добросусідства", — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

"Ті скарги і вимоги, які висувають польські перевізники, не актуальні. Ми працюємо на рівних і паритетних умовах із польськими перевізниками, тому не бачимо жодних причин для того, щоб перекривати пункт пропуску", — сказав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Зазначається, що зі свого боку віцепрем'єр, очільник Мінвідновлення Олександр Кубраков підготував лист до міністра інфраструктури Польщі Анджея Адамчика.

За даними електронної черги на пункті пропуску до початку протесту налічувала 3,3 тисячі транспортних засобів, які мали перетнути кордон за п'ять діб. Наразі українські перевізники змушені прямувати в інші пункти пропуску.

"Укртрансбезпека" інформує, що станом на 5 травня в загальній черзі в пункті пропуску перебувало 2782 машини, у черзі на ветеринарний контроль — 454. До Польщі за минулу добу із загальної черги виїхали 661 машина, однак із ветеринарної — жодної. Система видає очікуваний час стояння в загальній черзі понад 5 діб, у ветеринарній — понад 12.

Перевізники-протестувальники з польського боку вимагають відновлення дозвільної системи для українських перевізників. Крім того, вони вимагають заборонити в'їзд білоруських і російських напівпричепів. Акція протесту зареєстрована до 3 червня.

Нагадаємо, що на 16 пунктах пропуску через державний кордон запрацює система "єЧерга". Це важливо з точки зору оптимізації логістики та скорочення втрат часу.