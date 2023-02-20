Очередная волна дезинформации от россии — это ядерный шантаж Украины и мира

Минобороны рф обвинило Украину в намерении осуществить радиационное загрязнение своей территории, чтобы обвинить москву накануне сессии Генассамблеи ООН. Враждебная пропаганда время от времени повторяет нарратив о "грязной бомбе".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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"Эти обвинения в адрес Украины абсолютно абсурдны. Киев соблюдает режим радиационной безопасности, это контролирует МАГАТЭ", — пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Агрессия рф порождает радиационную угрозу. Сначала это произошло во время вторжения в Чернобыльскую зону отчуждения, а сейчас — во время оккупации и безответственных технических манипуляций на ЗАЭС.

"Россия как ядерное государство, которое взяло на себя обязательства в Будапештском меморандуме, несет полную ответственность за любые инциденты, которые могут повлечь радиационное загрязнение Украины", — подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Очередная волна дезинформации от минобороны рф — это ядерный шантаж Украины и мира в связи с визитом Джо Байдена и годовщиной полномасштабного вторжения.

Напомним, белорусская пропаганда продолжает лгать об Украине и странах Запада. Кроме того, пропагандисты рассказывали людям о "великом будущем союзного государства россии и Белоруси".