Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Происшествия arrow Минобороны рф обвинило Украину в намерении осуществить радиационное загрязнение своей территории arrow

Минобороны рф обвинило Украину в намерении осуществить радиационное загрязнение своей территории

20 февраля 2023 17:46
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Минобороны рф обвинило Украину в намерении осуществить радиационное загрязнение своей территории
Очередная волна дезинформации от россии — это ядерный шантаж Украины и мира
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Минобороны рф обвинило Украину в намерении осуществить радиационное загрязнение своей территории, чтобы обвинить москву накануне сессии Генассамблеи ООН. Враждебная пропаганда время от времени повторяет нарратив о "грязной бомбе".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Читайте также:

Подробности

"Эти обвинения в адрес Украины абсолютно абсурдны. Киев соблюдает режим радиационной безопасности, это контролирует МАГАТЭ", — пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Агрессия рф порождает радиационную угрозу. Сначала это произошло во время вторжения в Чернобыльскую зону отчуждения, а сейчас — во время оккупации и безответственных технических манипуляций на ЗАЭС.

"Россия как ядерное государство, которое взяло на себя обязательства в Будапештском меморандуме, несет полную ответственность за любые инциденты, которые могут повлечь радиационное загрязнение Украины", — подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Очередная волна дезинформации от минобороны рф — это ядерный шантаж Украины и мира в связи с визитом Джо Байдена и годовщиной полномасштабного вторжения.

Напомним, белорусская пропаганда продолжает лгать об Украине и странах Запада. Кроме того, пропагандисты рассказывали людям о "великом будущем союзного государства россии и Белоруси".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

19:24 Блинкен в Турции обсудил с Эрдоганом военную поддержку Украины

Новина з відео

19:21 "С этого началась моя борьба за Украину": Клопотенко о Дне памяти Небесной Сотни

19:18 Масленица 2023: как быстро испечь блины на всю семью

19:10 Резников рассказал, какие танки получат в свое распоряжение украинские военные

19:05 Набор в Гвардию наступления и мобилизация: есть существенная разница

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:01 Зинченко и Сака вошли в "Команду недели" АПЛ по версии BBC: кто составил им компанию

19:00 Одесса передала военным медикам машины скорой помощи

18:53 Швейцария выбрала представителя на "Евровидение-2023", но премьера песни состоится позже

18:53 Вениславский прокомментировал визит Байдена и новый пакет военной помощи от США: видео

18:53 Китай просит США "не читать им лекции" из-за поставок оружия в рф

Новина з відео

19:21 "С этого началась моя борьба за Украину": Клопотенко о Дне памяти Небесной Сотни

Новина з відео

18:40 Grain From Ukraine: пятое судно с украинским зерном вышло в направлении Африки

Новина з відео

17:09 Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили младшего сына с 18-летием

Новина з відео

15:59 Чарльз III встретился с украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании

Новина з відео

14:03 "Ощущаем поддержку": Зеленский поделился кадрами прибытия Байдена в Киев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:37 Безопасное море: у бойцов ВМС прошли обучения на противоминном корабле

Новина з відео

13:03 Верка Сердючка зажгла в Испании на сцене с одиозным российским актером Алексеем Паниным

Срочная новость

12:21 Президент США Джо Байден прибыл в Киев

Срочная новость

12:05 В Киеве на Михайловской площади заметили Джо Байдена

Новина з відео

10:37 ​​​Россияне сосредоточили в Луганской области большое количество войск, возможно, под какую-то дату, — Гайдай

Рік великої війни

18:20 По призыву души и по Божьему благословению: Андрей Цимко — путь от иконописца к военному

17:00 "Байден ненастоящий, тревога фальшивая!": как реагировали в россии на визит президента США в Киев

12:42 АТБ и киевское мороженое: соцсети взорвались мемами в честь приезда Байдена в Украину

Рік великої війни

10:00 "Каждый может спасти чью-то жизнь": Харьковскому центру крови нужно больше доноров

18:00 Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:00 Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas

Эксклюзив

08:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

Актуальное по теме

None 20 Февраль 18:55

Блинкен в Турции обсудил с Эрдоганом военную поддержку Украины

None 20 Февраль 19:21

"С этого началась моя борьба за Украину": Клопотенко о Дне памяти Небесной Сотни

None 20 Февраль 18:43

Масленица 2023: как быстро испечь блины на всю семью

None 20 Февраль 19:10

Резников рассказал, какие танки получат в свое распоряжение украинские военные

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB