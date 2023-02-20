Міноборони рф звинуватило Україну в намірі здійснити радіаційне забруднення своєї території

Чергова хвиля дезінформації від міноборони рф — це ядерний шантаж України та світу

Міноборони росії звинуватило Україну в намірі здійснити радіаційне забруднення своєї території, щоб звинуватити москву напередодні сесії Генасамблеї ООН. Ворожа пропаганда час від часу повторює наратив про "брудну бомбу".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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"Ці звинувачення на адресу України – абсолютно абсурдні. Київ дотримується режиму радіаційної безпеки, це контролює МАГАТЕ", — пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Агресія рф породжує радіаційну загрозу. Спочатку це відбулося під час вторгнення до Чорнобильської зони відчуження, а зараз — під час окупації та безвідповідальних технічних маніпуляцій на ЗАЕС.

"Росія як ядерна держава, яка взяла на себе зобов’язання у Будапештському меморандумі, несе повну відповідальність за будь-які інциденти, що можуть мати наслідком радіаційне забруднення України", — наголосили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Чергова хвиля дезінформації від міноборони рф — це ядерний шантаж України та світу у зв'язку з візитом Джо Байдена та річницею повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, білоруська пропаганда продовжує брехати про Україну та країни Заходу. Крім того, пропагандисти розповідали людям про "велике майбутнє союзної держави росії та Білорусі.