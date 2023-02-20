Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Міноборони рф звинуватило Україну в намірі здійснити радіаційне забруднення своєї території arrow

Міноборони рф звинуватило Україну в намірі здійснити радіаційне забруднення своєї території

20 лютого 2023 17:46
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міноборони рф звинуватило Україну в намірі здійснити радіаційне забруднення своєї території
Чергова хвиля дезінформації від міноборони рф — це ядерний шантаж України та світу
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міноборони росії звинуватило Україну в намірі здійснити радіаційне забруднення своєї території, щоб звинуватити москву напередодні сесії Генасамблеї ООН. Ворожа пропаганда час від часу повторює наратив про "брудну бомбу".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Читайте також:

Деталі

"Ці звинувачення на адресу України – абсолютно абсурдні. Київ дотримується режиму радіаційної безпеки, це контролює МАГАТЕ", — пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Агресія рф породжує радіаційну загрозу. Спочатку це відбулося під час вторгнення до Чорнобильської зони відчуження, а зараз — під час окупації та безвідповідальних технічних маніпуляцій на ЗАЕС.

"Росія як ядерна держава, яка взяла на себе зобов’язання у Будапештському меморандумі, несе повну відповідальність за будь-які інциденти, що можуть мати наслідком радіаційне забруднення України", — наголосили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Чергова хвиля дезінформації від міноборони рф — це ядерний шантаж України та світу у зв'язку з візитом Джо Байдена та річницею повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, білоруська пропаганда продовжує брехати про Україну та країни Заходу. Крім того, пропагандисти розповідали людям про "велике майбутнє союзної держави росії та Білорусі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

19:18 Масниця 2023: як швидко спекти млинці на всю сім'ю

19:10 Резніков розповів, які танки отримають в своє розпорядження українські військові

19:05 Набір у Гвардію наступу та мобілізація: є суттєва різниця

19:01 Зінченко та Сака увійшли до "Команди тижня" АПЛ за версією BBC: хто склав їм компанію

19:00 Одеса передала військовим медикам машини швидкої допомоги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:53 Швейцарія обрала представника на "Євробачення-2023", але прем'єра пісні відбудеться пізніше

18:53 Веніславський прокоментував візит Байдена та новий пакет військової допомоги від США: відео

18:53 Китай просить США "не читати їм лекції" через постачання зброї до рф

18:46 Без жартів: російський державний цирк замовив собі каски та бронежилети на 2,3 млн рублів

Новина з відео

18:40 Grain From Ukraine: пʼяте судно з українським зерном вийшло в напрямку Африки

Новина з відео

18:40 Grain From Ukraine: пʼяте судно з українським зерном вийшло в напрямку Африки

Новина з відео

17:09 Девід і Вікторія Бекхем зворушливо привітали молодшого сина з 18-річчям

Новина з відео

15:59 Чарльз III зустрівся з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії

Новина з відео

14:03 "Відчуваємо підтримку": Зеленський поділився кадрами прибуття Байдена до Києва

Новина з відео

13:37 Безпечне море: у бійців ВМС пройшли навчання на протимінному кораблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:03 Вєрка Сердючка запалила в Іспанії на сцені з одіозним російським актором Олексієм Паніним

Термінова новина

12:21 Президент США Джо Байден прибув до Києва

Термінова новина

12:05 У Києві на Михайлівській площі помітили Джо Байдена

Новина з відео

10:37 ​​​​​​​Росіяни зосередили на Луганщині велику кількість військ, можливо, під якусь дату, — Гайдай

Новина з відео

10:09 Невже Байден? Центр Києва перекрили, на дорогах помітили кортеж дипломатії США

Рік великої війни

18:20 За покликом душі та з Божого благословення: Андрій Цимко — шлях від іконописця до військового

17:00 "Байден несправжній, тривога фальшива!": як реагували в росії на візит президента США до Києва

12:42 АТБ та київське морозиво: соцмережі вибухнули мемами на честь приїзду Байдена в Україну

Рік великої війни

10:00 "Кожен може врятувати чиєсь життя": Харківському центру крові потрібно більше донорів

18:00 Що таке "критичне ігнорування", і як воно допомагає чистити інформаційний простір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:00 Як створити готельно-туристичний бізнес під час пандемії Covid і розвинути його під час війни: досвід Poderey Villas

Ексклюзив

08:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. БМП

Оновлено

15:00 Сидіти весь день шкідливо для здоров'я — науковці знайшли простий спосіб цьому протистояти

10:00 Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори

Актуальне по темі

None 20 Лютий 18:43

Масниця 2023: як швидко спекти млинці на всю сім'ю

None 20 Лютий 19:10

Резніков розповів, які танки отримають в своє розпорядження українські військові

None 20 Лютий 17:58

Набір у Гвардію наступу та мобілізація: є суттєва різниця

None 20 Лютий 19:09

Зінченко та Сака увійшли до "Команди тижня" АПЛ за версією BBC: хто склав їм компанію

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB