Медведев впал в бешеную истерику на фоне заявлений Байдена и решения Украины по УПЦ МП

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik/Yekaterina Shtukina

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз выразил свое недовольство миром, который "продолжает катиться в глубокую пропасть". В этом он, как всегда, обвинил Соединенные Штаты Америки.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

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"Принимаются решения, явно свидетельствующие не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и о потере остатков совести. Решения значимы и мелкие, но явно вопиющие о болезни всего общества", — заявил экс-президент России.

Он назвал на этот раз три новости, которые его возмутили.

Первая из них — новый пакет военной помощи для Украины и Израиля. Вторая — запрет Украиной УПЦ МП. И последняя об осуждении министром внутренних дел Франции известного футболиста в поддержку Палестины.

"Новости разные, но они свидетельствуют об ускоренном гниении самой ткани западного общества. Инвестиции в смерть ненужных людей — это разумно и хорошо. Здесь нет слов. Это за пределом добра и зла. И это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении веков", — так прокомментировал он решение Байдена о поддержке Украины и Израиля от США.

Особое возмущение из-за запрета УПЦ МП

Также он особенно возмутился решением Киева о запрете УПЦ МП и назвал президента Украины Владимира Зеленского "клоуном-Франкенштейном".

"Запрет исконной церкви в Малороссии — грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме. Ведь Зеленский не просто урод без рода и племени. Не просто манкурт, забывший и свою, и чужую историю. Он трясущийся от жажды власти клоун-Франкенштейн, созданный для утехи заказчикам и готовый отдать им не только свое тело для плотских утех, но и запросто уничтожить Христианство на родной земле", — написал очередной бред Медведев.

Относительно поддержки Палестины

Кроме того, он высказался о поддержке футболистом Палестины и заявил, что он был наказан за "выход за буйки идеологического тренда".

"Результат таких заявлений очевиден. Интифада будет вечно. Церковь возродится, но через кровь и страдания гражданской войны. А количество поставленного оружия рано или поздно перейдет в качество. Осколочно-фугасные, кумулятивные, зажигательные и объемно-детонирующие заряды превратятся в заряды ядерные...", — добавил соратник Путина.

Скриншот сообщения Дмитрия Медведева

Скриншот сообщения Дмитрия Медведева

Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил о "связях" Украины с террористической организацией ИГИЛ. По его словам, у боевиков этого формирования якобы есть "секретные счета в банках Украины и они тайно покупают украинскую недвижимость".