Медведєв впав в шалену істерику на тлі заяв Байдена та рішення України щодо УПЦ МП

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Фото: Sputnik/Yekaterina Shtukina

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв вчергове висловив своє невдоволення щодо світу, який "продовжує котитися в глибоку прірву". В цьому він як завжди звинуватив Сполучені Штати Америки.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Читайте також:

Що написав колишній президент РФ

"Ухвалюються рішення, які явно свідчать не тільки про незворотний ментальний розлад їхніх носіїв, а й про втрату залишків совісті. Рішення значущі й дрібні, але явно кричущі про хворобу всього суспільства", — заявив експрезидент Росії.

Він назвав цього разу три новини, які його обурили.

Перша з них — новий пакет військової допомоги для України та Ізраїля. Друга — заборона Україною УПЦ МП. Та остання про засудження міністром внутрішніх справ Франції відомого футболіста за підтримку Палестини.

"Новини різні, але вони свідчать про прискорене гниття самої тканини західного суспільства. Інвестиції в смерть непотрібних людей — це розумно і добре. Тут немає слів. Це за межею добра і зла. І це не просто деменція старого придурка, а вся філософія їхнього державного життя протягом століть", — так прокоментував він рішення Байдена про підтримку України та Ізраїля від США.

Особливе обурення через заборону УПЦ МП

Також він особливо обурився щодо рішення Києва про заборону УПЦ МП та назвав президента України Володимира Зеленського " клоуном-Франкенштейном".

"Заборона споконвічної церкви в Малоросії — брудна політика, густо замішана на кокаїні та сатанізмі. Адже Зеленський не просто виродок без роду і племені. Не просто манкурт, який забув і свою, і чужу історію. Він клоун-Франкенштейн, що трясеться від жадання влади, створений для потіхи замовникам і готовий віддати їм не тільки своє тіло для плотських утіх, а й запросто знищити Християнство на рідній землі", — написав чергові нісенітниці Медведєв.

Щодо підтримки Палестини

Крім того, він висловився щодо підтримки футболістом Палестини та заявив, що його було покарано за "вихід за буйки ідеологічного тренду".

"Результат таких заяв очевидний. Інтифада буде вічно. Церква відродиться, але через кров і страждання громадянської війни. А кількість поставленої зброї рано чи пізно перейде в якість. Осколково-фугасні, кумулятивні, запальні та об'ємно-детонуючі заряди перетворяться на заряди ядерні...", — додав соратник Путіна.

Скриншот допису Дмитра Медведєва

Скриншот допису Дмитра Медведєва

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв заявив про "зв'язки" України з терористичною організацією ІДІЛ. За його словами, бойовики цього формування начебто мають "секретні рахунки в банках України і вони таємно купують українську нерухомість".