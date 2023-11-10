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Масштабный пожар в Виннице — спасатели до сих пор ликвидируют последствия

10 ноября 2023 08:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Масштабный пожар в Виннице — спасатели до сих пор ликвидируют последствия
Спасатели ликвидируют пожар на складе в Виннице. Фото: ГСЧС Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Виннице вспыхнул масштабный пожар, который спасатели до сих пор ликвидируют. Возгорание произошло еще вчера вечером, 9 ноября.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Что известно о пожаре

По информации спасательной службы, площадь пожара составляла около 1 тыс. кв.м. Однако сейчас его удалось локализовать до 100 кв.м.

"Работы продолжаются. Пострадавших нет", — подчеркнули в сообщении.

масштабный пожар на складе в Виннице
Спасатели ликвидируют пожар на складе в Виннице. Фото: ГСЧС Украины

Ранее в ГСЧС отмечали, что на месте пожара работали 43 спасателя и 12 единиц специальной техники.

масштабный пожар на складе в Виннице
Спасатели ликвидируют пожар на складе в Виннице. Фото: ГСЧС Украины

Как известно, в городе начал гореть склад с ламинатом.

масштабный пожар на складе в Виннице
Спасатель на месте пожара на складе в Виннице. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, ранее в Сумской области российские оккупанты обстреляли спасателей в то время, когда они ликвидировали пожар от предыдущих взрывов.

Также мы писали, что на территории вещевого рынка в Салтовском районе Харькова произошел пожар. Горели 14 торговых павильонов.

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