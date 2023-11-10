Масштабный пожар в Виннице — спасатели до сих пор ликвидируют последствия
В Виннице вспыхнул масштабный пожар, который спасатели до сих пор ликвидируют. Возгорание произошло еще вчера вечером, 9 ноября.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Что известно о пожаре
По информации спасательной службы, площадь пожара составляла около 1 тыс. кв.м. Однако сейчас его удалось локализовать до 100 кв.м.
"Работы продолжаются. Пострадавших нет", — подчеркнули в сообщении.
Ранее в ГСЧС отмечали, что на месте пожара работали 43 спасателя и 12 единиц специальной техники.
Как известно, в городе начал гореть склад с ламинатом.
Напомним, ранее в Сумской области российские оккупанты обстреляли спасателей в то время, когда они ликвидировали пожар от предыдущих взрывов.
Также мы писали, что на территории вещевого рынка в Салтовском районе Харькова произошел пожар. Горели 14 торговых павильонов.
Читайте Новини.LIVE!