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Масштабна пожежа у Вінниці — рятувальники досі ліквідовують наслідки

10 листопада 2023 08:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Масштабна пожежа у Вінниці — рятувальники досі ліквідовують наслідки
Рятувальники ліквідовують пожежу на складі у Віннниці. Фото: ДСНС України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Вінниці спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальники досі ліквідують. Загорання сталося ще вчора ввечері, 9 листопада.

Про це повідомили у ДСНС України.

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Що відомо про пожежу

За інформацією рятувальної служби, площа пожежі становить близько 1 тис. кв. м. Проте зараз її вдалося локалізувати до 100 кв.м. 

"Роботи тривають. Постраждалих немає", — наголосили у повідомленні.

масштабна пожежа на складі у Вінниці
Рятувальники ліквідовують пожежу на складі у Віннниці. Фото: ДСНС України

Раніше у ДСНС наголошували, що на місці пожежі працювало 43 рятувальника та 12 одиниць спеціальної техніки. 

масштабна пожежа на складі у Вінниці
Рятувальники ліквідовують пожежу на складі у Віннниці. Фото: ДСНС України

Як відомо, у місті почав горіти склад з ламінатом.

масштабна пожежа на складі у Вінниці
Рятувальник на місці пожежі на складі у Віннниці. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, раніше на Сумщині російські окупанти обстріляли рятувальників, коли вони ліквідовували пожежу від попередніх вибухів.

Також ми писали, що на території речового ринку у Салтівському районі Харкова сталася пожежа. Горіли 14 торговельних павільйонів.

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