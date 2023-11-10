Масштабна пожежа у Вінниці — рятувальники досі ліквідовують наслідки
У Вінниці спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальники досі ліквідують. Загорання сталося ще вчора ввечері, 9 листопада.
Про це повідомили у ДСНС України.
Що відомо про пожежу
За інформацією рятувальної служби, площа пожежі становить близько 1 тис. кв. м. Проте зараз її вдалося локалізувати до 100 кв.м.
"Роботи тривають. Постраждалих немає", — наголосили у повідомленні.
Раніше у ДСНС наголошували, що на місці пожежі працювало 43 рятувальника та 12 одиниць спеціальної техніки.
Як відомо, у місті почав горіти склад з ламінатом.
Нагадаємо, раніше на Сумщині російські окупанти обстріляли рятувальників, коли вони ліквідовували пожежу від попередніх вибухів.
Також ми писали, що на території речового ринку у Салтівському районі Харкова сталася пожежа. Горіли 14 торговельних павільйонів.
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