Масштабна пожежа у Вінниці — рятувальники досі ліквідовують наслідки

Рятувальники ліквідовують пожежу на складі у Віннниці. Фото: ДСНС України

У Вінниці спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальники досі ліквідують. Загорання сталося ще вчора ввечері, 9 листопада.

Про це повідомили у ДСНС України.

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Що відомо про пожежу

За інформацією рятувальної служби, площа пожежі становить близько 1 тис. кв. м. Проте зараз її вдалося локалізувати до 100 кв.м.

"Роботи тривають. Постраждалих немає", — наголосили у повідомленні.

Рятувальники ліквідовують пожежу на складі у Віннниці. Фото: ДСНС України

Раніше у ДСНС наголошували, що на місці пожежі працювало 43 рятувальника та 12 одиниць спеціальної техніки.

Рятувальники ліквідовують пожежу на складі у Віннниці. Фото: ДСНС України

Як відомо, у місті почав горіти склад з ламінатом.

Рятувальник на місці пожежі на складі у Віннниці. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, раніше на Сумщині російські окупанти обстріляли рятувальників, коли вони ліквідовували пожежу від попередніх вибухів.

Також ми писали, що на території речового ринку у Салтівському районі Харкова сталася пожежа. Горіли 14 торговельних павільйонів.