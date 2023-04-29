Масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе: появились новые подробности

Пожар на нефтебазе в Севастополе Фото: t.me/ukrnastup

Глава аннексированного Россией города Михаил Развожаев заявил, что пожар на нефтебазе в Севастополе "не повлияет на ситуацию со снабжением топливом города". Пожар длится уже шесть часов, его не удается потушить.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Развожаев заверил народ, что "ситуация под контролем".

"На месте 18 пожарных расчетов, 60 пожарных борются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда... Поскольку объем топлива велик, то понадобится время на локализацию возгорания", — заявил он.

Масштабный пожар в Севастополе. Фото: российские Telegram-каналы

Масштабный пожар в Севастополе. Фото: российские Telegram-каналы

По мнению Развожаева, пожар на нефтебазе "не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя".

"Эти резервы были привлечены для поставки горючего на автозаправочные станции", — уверяет он.

Но из-за инцидента Роспотребнадзор начал проводить измерения предельно допустимой концентрации вредных веществ в микрорайоне Казачья Бухта. Результаты замеров еще не объявлены.

В соцсетях начали появляться многочисленные видео и фотографии масштабного пожара. На них видно, что горит значительная территория, и огонь от пожара поднимается высоко над городом.

Пожар в Севастополе Фото: местные ТГ-каналы

Пожар в Севастополе Фото: местные ТГ-каналы

Пожар в Севастополе Фото: местные ТГ-каналы

Что такое Казачья бухта в Севастополе

Казачья бухта — одна из двух бухт в Севастополе, которая находится в 15 км к юго-западу от центра города. Она долгое время используется для размещения военных объектов.

В этом районе также проживают семьи военных Черноморского флота РФ и дислоцируется несколько воинских частей. В частности, там размещается морская пехота ЧФ РФ.

Напомним, в ночь на 29 апреля в Севастополе, в микрорайоне Казачья Бухта, на улице братьев Манганари произошел взрыв. По словам местных, это произошло вследствие попадания БпЛА.