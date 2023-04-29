Масштабна пожежа на нафтобазі у Севастополі: з'явилися нові подробиці
Голова анексованого Росією міста Михайло Развожаєв заявив, що пожежа на нафтобазі у Севастополі "не вплине на ситуацію із постачанням паливом міста". Пожежа триває вже шість годин, її не вдається загасити.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Пожежа у Севастополі
Развожаєв запевнив народ, що "ситуація під контролем".
"На місці 18 пожежних розрахунків, 60 вогнеборців борються з вогнем, очікується прибуття пожежного поїзда...Оскільки обсяг палива великий, то знадобиться час на локалізацію займання", — заявив він.
На думку Развожаєва, пожежа на нафтобазі "не вплине на ситуацію із постачанням паливом Севастополя".
"Ці резерви були залучені для постачання пального на автозаправні станції", — запевняє він.
Але через інцидент Росспоживнагляд почав проводити виміри гранично допустимої концентрації шкідливих речовин у мікрорайоні Козача Бухта. Результати замірів ще не оголошені.
В соцмережах почали з'являтися чисельні відео і фото масштабної пожежі. На них видно, що горить значна територія і вогонь від пожежі підіймається високо над містом.
Що таке Козача бухта в Севастополі
Козача бухта — одна з двох бухт в Севастополі, що розташовується за 15 км на південний захід від центру міста. Вона тривалий час використовується для розміщення військових об'єктів.
В цьому районі також мешкають родини військових Чорноморського флоту РФ і дислокується декілька військових частин. Зокрема, там розміщується морська піхота ЧФ РФ.
Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня в Севастополі, в мікрорайоні Козача Бухта, на вулиці братів Манганарі стався вибух. За словами місцевих, це сталося внаслідок влучення БпЛА.