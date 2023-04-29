Масштабна пожежа на нафтобазі у Севастополі: з'явилися нові подробиці

Пожежа на нафтобазі в Севастополі. Фото: t.me/ukrnastup

Голова анексованого Росією міста Михайло Развожаєв заявив, що пожежа на нафтобазі у Севастополі "не вплине на ситуацію із постачанням паливом міста". Пожежа триває вже шість годин, її не вдається загасити.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Развожаєв запевнив народ, що "ситуація під контролем".

"На місці 18 пожежних розрахунків, 60 вогнеборців борються з вогнем, очікується прибуття пожежного поїзда...Оскільки обсяг палива великий, то знадобиться час на локалізацію займання", — заявив він.

Масштабна пожежа в Севастополі. Фото: російські Telegram-канали

Масштабна пожежа в Севастополі. Фото: російські Telegram-канали

На думку Развожаєва, пожежа на нафтобазі "не вплине на ситуацію із постачанням паливом Севастополя".

"Ці резерви були залучені для постачання пального на автозаправні станції", — запевняє він.

Але через інцидент Росспоживнагляд почав проводити виміри гранично допустимої концентрації шкідливих речовин у мікрорайоні Козача Бухта. Результати замірів ще не оголошені.

В соцмережах почали з'являтися чисельні відео і фото масштабної пожежі. На них видно, що горить значна територія і вогонь від пожежі підіймається високо над містом.

Пожежа у Севастополі. Фото: місцеві ТГ-канали

Пожежа у Севастополі. Фото: місцеві ТГ-канали

Пожежа у Севастополі. Фото: місцеві ТГ-канали

Що таке Козача бухта в Севастополі

Козача бухта — одна з двох бухт в Севастополі, що розташовується за 15 км на південний захід від центру міста. Вона тривалий час використовується для розміщення військових об'єктів.

В цьому районі також мешкають родини військових Чорноморського флоту РФ і дислокується декілька військових частин. Зокрема, там розміщується морська піхота ЧФ РФ.

Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня в Севастополі, в мікрорайоні Козача Бухта, на вулиці братів Манганарі стався вибух. За словами місцевих, це сталося внаслідок влучення БпЛА.