Массовое убийство семьи в Волновахе — как отреагировали родные одного из подозреваемых военных

Станислав Рау (слева), подозреваемый в убийстве семьи в Волновахе. Фото: соцсети военного РФ

В Донецкой области в оккупированной Волновахе местная жительница Татьяна Капканец праздновала свой день рождения 27 октября 2023 года, однако оно закончилось трагедией. Ведь в ночь на 28 октября в дом ворвались неизвестные и убили всех находившихся в доме. Имя возможных убийц, которые могли это сделать, обнародовал анонимный телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ". Журналисты выяснили у родных этих российских военнослужащих, действительно ли это могли быть они.

Об этом сообщает проект "Радио Свобода" "Сибирь.Реалии".

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Что говорят родственники одного из оккупантов

Корреспондент издания решил позвонить брату одного из вероятных преступников Леониду Рау. По его словам, на фото и видео действительно изображен Станислав Рау, служивший в 155-й гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Уже в марте он присоединился к ЧВК "Вагнер".

"Сейчас вся семья в шоке. Мы просто поверить не можем, что он мог это сделать. Я узнал это (убийство семьи Капканец и их гостей. — Ред.), о том, что они устроили, часов через 8–10. Мне начали слать сообщения везде, на WhatsApp звонить по телефону. Я когда прочитал, я сначала не поверил. Ну, уроженец Алтайского края, который живет в Петропавловске-Камчатском. Потом читаю фамилию, имя, отчество и понимаю, что это он, да", — сказал брат Станислава Рау.

Станислав Рау (слева), подозреваемый в убийстве семьи в Волновахе. Фото: соцсети военного РФ

По его словам, в настоящее время семье никто официально не сообщил, что он подозревается в убийстве.

"Если честно, пока до конца я в это не верю. Там же дети (убитые. — Ред.) в голове не укладывается", — добавил он.

Как известно, в следственном комитете РФ позже объявили о задержании по этому делу двух подозреваемых, а именно российских военных с Дальнего Востока, проходящих службу по контракту. Ранее до бунта Пригожина они были боевиками ЧВК "Вагнер".

"Оправдание" вероятных убийц

По словам Леонида, именно война могла сделать его убийцей, ведь до этого его брат не был таким.

"Первым драку не начинал. Заступиться, например, за девушку или жену мог. Чтобы женщин или детей задеть — не было такого раньше! Поэтому я в полном шоке, не могу поверить. Думаю, что ему война отбила всю голову", — сказал родственник военного.

Брат военного Леонид Рау. Фото: Сибирь.Реалии

По информации телеграмм-канала "ВЧК-ОГПУ", один из возможных убийц был задержан дома. Он жил рядом с коттеджем, в котором была найдена расстрелянная семья.

Что говорят сами военные

В ходе следственных действий Антон Сопов и Станислав Рау рассказали, что хотели убить только мужчин, а именно Эдуарда и его сына Александра, которые вроде бы их обидели. По их словам, женщин и детей они убили "случайно, поскольку во тьме не смогли распознать жертв".

"Предварительно, причиной конфликта стал спор по поводу продажи алкоголя. По одной из версий, военные отмечали день рождения сослуживца. Когда алкоголь закончился, им не продали спиртное в магазине, и они зашли в дом Капканцев, требуя "самогона бесплатно" (за некоторыми данными, один из хозяев торговал спиртным дома)", — говорится в сообщении.

Что известно об убийстве

Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области российские оккупанты совершили жестокое убийство. В одном из частных домов обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей.

Напомним, ранее российская оккупационная администрация задержала двух военнослужащих по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе.