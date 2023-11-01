Масове вбивство родини у Волновасі — як відреагували рідні одного з підозрюваних військових

Станіслав Рау (ліворуч), який підозрюється у вбивстві родини у Волновасі. Фото: соцмережі військового РФ

На Донеччині в окупованій Волновасі місцева жителька Тетяна Капканець святкувала свій день народження 27 жовтня 2023 року, проте воно закінчилося трагедією. Адже в ніч на 28 жовтня до будинку увірвалися невідомі та вбили всіх, хто був у будівлі. Імені можливих вбивць, які могли це зробити, оприлюднив анонімний телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ". Журналісти з'ясували у рідних цих російських військовослужбовців, чи справді це могли бути вони.

Про це повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Сибирь.Реалии".

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Що кажуть родичі одного із окупантів

Кореспондент видання вирішив зателефонувати до брата одного із ймовірних злочинців Леоніда Рау. За його словами, на фото та відео й справді зображений Станіслав Рау, який служив у 155-й гвардійській бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту. Вже в березні він приєднався до ПВК "Вагнер".

"Зараз вся родина в шоці. Ми просто повірити не можемо, що він міг це зробити. Я дізнався про це (вбивство сім’ї Капканець та їхніх гостей. — Ред.), про те, що вони влаштували, годин через 8–10. Мені почали надсилати повідомлення скрізь, на WhatsApp телефонувати. Я коли прочитав, я спочатку не повірив. Ну, уродженець Алтайського краю, який мешкає в Петропавловську-Камчатському. Потім читаю прізвище, ім'я, по батькові та розумію, що це він, так", — сказав брат Станіслава Рау.

Станіслав Рау (ліворуч), який підозрюється у вбивстві родини у Волновасі. Фото: соцмережі військового РФ

За його словами, наразі родині ніхто офіційно не повідомив, що він підозрюється у вбивстві.

"Якщо чесно, поки що до кінця я в це не вірю. Там же діти (вбиті. — Ред.) У голові не вкладається", — додав він.

Як відомо, у слідчому комітеті РФ пізніше оголосили про затримання у цій справі двох підозрюваних, а саме російських військових з Далекого Сходу, які проходять службу за контрактом. Раніше до бунту Пригожина вони були бойовиками ПВК "Вагнер".

"Виправдання" ймовірних вбивць

За словами Леоніда, саме війна могла зробити його вбивцею, адже до цього його брат не був таким.

"Першим бійку не починав. Заступитися, наприклад, за дівчину чи дружину міг. Щоб жінок чи дітей зачепити — не було такого раніше! Тому я в повному шоці, не можу повірити. Думаю, що йому війна відбила всю голову", — сказав родич військового.

Брат військового Леонід Рау. Фото: Сибирь.Реалии

За інформацією телеграм-каналу "ВЧК-ОГПУ", одного із можливих вбивць затримали вдома. Він жив поряд з котеджом, в якому було знайдено розстріляну сім'ю.

Що кажуть самі військові

Під час слідчих дій Антон Сопов та Станіслав Рау розповіли, що хотіли вбити лише чоловіків, а саме Едуарда та його сина Олександра, які їх начебто образили. За їхніми словами, жінок та дітей вони вбили "випадково, оскільки у темряві не змогли розпізнати жертв".

"Попередньо, причиною конфлікту стала суперечка з приводу продажу алкоголю. За однією із версій, військові відзначали день народження товариша по службі. Коли алкоголь закінчився, їм не продали спиртне в магазині, і вони зайшли в будинок Капканців, вимагаючи "самогону безкоштовно" (за деякими даними, один із господарів торгував спиртним вдома)", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про вбивство

У тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині, російські окупанти здійснили жорстоке вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.

Нагадаємо, раніше російська окупаційна адміністрація затримала двох військовослужбовців за підозрою у вбивстві дев'яти осіб у Волновасі.