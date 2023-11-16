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Маск попал в очередной скандал — миллиардер поддержал антисемитское сообщение в X

16 ноября 2023 17:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Маск попал в очередной скандал — миллиардер поддержал антисемитское сообщение в X
Миллиардер и изобретатель Илон Маск. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Илон Маск поддержал антисемитский пост в социальной сети X. Там еврейская община обвиняется в пропаганде "диалектической ненависти" против белых людей.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Миллиардер убежден, что еврейские общины "пропагандируют ненависть к белым людям".

"Вы сказали настоящую правду" , — написал в соцсети X Илон Маск.

Один из пользователей X отметил, что не стоит делать обобщения о еврейских общинах. Маск прокомментировал такое сообщение и указал, что это не распространяется на все общины евреев, "но это также не ограничивается только ADL" (Антидефамационной лигой — организацией, борющейся с антисемитизмом и всеми формами нетерпимости к евреям. — Ред.).

Впоследствии, в другом своем сообщении он написал, что обижен любыми сообщениями ADL.

"Де-факто пропагандируют антибелый расизм, антиазиатский расизм или любой расизм ", — написал миллиардер.

Пока предприниматель не дает никаких комментариев для СМИ по этому поводу.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск считает, что Европу ждет гражданская война. По его мнению, столкновения в Лондоне между британцами и мигрантами повышают такую возможность.

Также мы писали, что Генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. 

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