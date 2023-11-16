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Маск втрапив у черговий скандал — мільярдер підтримав антисемітський допис у X

16 листопада 2023 17:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Маск втрапив у черговий скандал — мільярдер підтримав антисемітський допис у X
Мільярдер та винахідник Ілон Маск. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ілон Маск підтримав антисемітський пост у соціальній мережі X. Там єврейську громаду звинувачують у пропаганді "діалектичної ненависті" проти білих людей. 

Про це повідомляє Bloomberg.

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Мільярдер переконаний, що єврейські громади "пропагують ненависть до білих людей".

"Ви сказали справжню правду", — написав у соцмережі X Ілон Маск.

Один із користувачів X зазначив, що не варто робити узагальнення про єврейські громади. Маск прокоментув таке повідомлення і вказав, що це не поширюється на усі громади євреїв, "але це також не обмежується лише ADL "(Антидефамаційної лігою — організацією, яка бореться з антисемітизмом та всіма формами нетерпимості до євреїв. — Ред.).

Згодом, в іншому своєму допису він написав, що ображений будь-якими повідомленнями ADL.

"Де-факто пропагують антибілий расизм, антиазіатський расизм або будь-який расизм", — написав мільярдер.

Наразі підприємець не дає жодних коментарів для ЗМІ з цього приводу.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск вважає, що на Європу чекає громадянська війна. На його думку, зіткнення у Лондоні між британцями та мігрантами підвищують таку ймовірність.

Також ми писали, що Генеральний директор американської компанії SpaceX Ілон Маск звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом розпочати переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

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