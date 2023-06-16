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Марку "Русский военный корабль, иди..." признали лучшей в мире за 2022 год

16 июня 2023 13:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Марку "Русский военный корабль, иди..." признали лучшей в мире за 2022 год
Марка "Русский военный корабль, иди…". Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Укрпочта получила три почетных награды на престижной премии "World Post & Parcel Awards 2023". В частности, марку "Русский военный корабель, иди…" признали лучшей в мире за 2022 год.

Об этом сообщает Укрпочта.

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Подробности

14 июня в Таллинне (Эстония) прошла годовая конференция, на которой Укрпочта получила сразу три награды:

  • Лучший почтовый оператор мира;
  • Лучшая марка мира в 2022 году;
  • Лидерство в промышленности.

"Для нашей компании и всей страны 2022 год стал годом сложных испытаний и вызовов. Укрпочта не останавливала работу, несмотря на широкомасштабную войну, тяжелые и опасные условия труда, обстрелы, блекауты, разрушенные и поврежденные отделения, расстрелянные автомобили. Героические работники Укрпочты каждый день жизнью, выезжая на прифронтовые территории, чтобы наши находящиеся там люди чувствовали поддержку и имели все необходимое. Эти награды – безоговорочная заслуга команды и пример жизнестойкости для всего почтового мира. Горжусь каждым", — комментирует генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

  • Церемония награждения. Фото: Игорь Смилянский\Telegram
  • Церемония награждения. Фото: Игорь Смилянский\Telegram
  • Церемония награждения. Фото: Игорь Смилянский\Telegram
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Отметим, что "World Post & Parcel Awards" — это авторитетная отраслевая премия. Уже 24 года она отмечает достижения в индустрии почты и экспресс-доставки.

Напомним, что на ютуб-канале Новини.LIVE стартовал спецпроект "Герои в тылу". Первый выпуск — история начальника поезда Дмитрия Ярошенко, который со своей поездной бригадой в 2014 году совершил крайний рейс в Крым, а в феврале 2022-го эвакуировал людей из Киева и уже осенью совершил победный рейс в Херсон.

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