Марку "Русский военный корабль, иди..." признали лучшей в мире за 2022 год

Марка "Русский военный корабль, иди…". Фото: google

Укрпочта получила три почетных награды на престижной премии "World Post & Parcel Awards 2023". В частности, марку "Русский военный корабель, иди…" признали лучшей в мире за 2022 год.

Об этом сообщает Укрпочта.

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14 июня в Таллинне (Эстония) прошла годовая конференция, на которой Укрпочта получила сразу три награды:

Лучший почтовый оператор мира;

Лучшая марка мира в 2022 году;

Лидерство в промышленности.

"Для нашей компании и всей страны 2022 год стал годом сложных испытаний и вызовов. Укрпочта не останавливала работу, несмотря на широкомасштабную войну, тяжелые и опасные условия труда, обстрелы, блекауты, разрушенные и поврежденные отделения, расстрелянные автомобили. Героические работники Укрпочты каждый день жизнью, выезжая на прифронтовые территории, чтобы наши находящиеся там люди чувствовали поддержку и имели все необходимое. Эти награды – безоговорочная заслуга команды и пример жизнестойкости для всего почтового мира. Горжусь каждым", — комментирует генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

Церемония награждения. Фото: Игорь Смилянский\Telegram

Церемония награждения. Фото: Игорь Смилянский\Telegram

Церемония награждения. Фото: Игорь Смилянский\Telegram 1/3 _ 3

Отметим, что "World Post & Parcel Awards" — это авторитетная отраслевая премия. Уже 24 года она отмечает достижения в индустрии почты и экспресс-доставки.

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