Марка "Русскій воєнний корабль, іді ...". Фото: google

Укрпошта отримала три почесні відзнаки на престижній премії "World Post & Parcel Awards 2023". Зокрема, марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." визнали найкращою у світі за 2022 рік.

Про це повідомляє Укрпошта.

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Відтак, 14 червня, в Таллінні (Естонія) пройшла річна конференція, на якій Укрпошта отримала відразу три нагороди:

Найкращий поштовий оператор світу;

Найкраща марка світу у 2022 році;

Лідерство в індустрії.

"Для нашої компанії та всієї країни 2022 рік став роком складних випробувань та викликів. Укрпошта не зупиняла роботу, попри широкомасштабну війну, важкі та небезпечні умови праці, обстріли, блекаути, зруйновані і пошкодженні відділення, розстріляні автомобілі. Героїчні працівники Укрпошти кожен день ризикують власним життям, виїжджаючи на прифронтові території, аби наші люди, які знаходяться там, відчували підтримку та мали все необхідне. Ці нагороди – беззаперечна заслуга команди і приклад життєстійкості для всього поштового світу. Пишаюся кожним", — коментує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Церемонія нагородження. Фото: Ігор Смілянський\Telegram

Церемонія нагородження. Фото: Ігор Смілянський\Telegram

Церемонія нагородження. Фото: Ігор Смілянський\Telegram 1 / 3

Зазначимо, що "World Post & Parcel Awards" — це авторитетна галузева премія. Вже 24 роки поспіль вона відзначає здобутки в індустрії пошти та експрес-доставки.

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