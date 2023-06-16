Марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." визнали найкращою у світі за 2022 рік
Укрпошта отримала три почесні відзнаки на престижній премії "World Post & Parcel Awards 2023". Зокрема, марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." визнали найкращою у світі за 2022 рік.
Про це повідомляє Укрпошта.
Деталі
Відтак, 14 червня, в Таллінні (Естонія) пройшла річна конференція, на якій Укрпошта отримала відразу три нагороди:
- Найкращий поштовий оператор світу;
- Найкраща марка світу у 2022 році;
- Лідерство в індустрії.
"Для нашої компанії та всієї країни 2022 рік став роком складних випробувань та викликів. Укрпошта не зупиняла роботу, попри широкомасштабну війну, важкі та небезпечні умови праці, обстріли, блекаути, зруйновані і пошкодженні відділення, розстріляні автомобілі. Героїчні працівники Укрпошти кожен день ризикують власним життям, виїжджаючи на прифронтові території, аби наші люди, які знаходяться там, відчували підтримку та мали все необхідне. Ці нагороди – беззаперечна заслуга команди і приклад життєстійкості для всього поштового світу. Пишаюся кожним", — коментує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
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Церемонія нагородження. Фото: Ігор Смілянський\Telegram
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Церемонія нагородження. Фото: Ігор Смілянський\Telegram
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Церемонія нагородження. Фото: Ігор Смілянський\Telegram
Зазначимо, що "World Post & Parcel Awards" — це авторитетна галузева премія. Вже 24 роки поспіль вона відзначає здобутки в індустрії пошти та експрес-доставки.
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