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Марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." визнали найкращою у світі за 2022 рік

16 червня 2023 13:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." визнали найкращою у світі за 2022 рік
Марка "Русскій воєнний корабль, іді ...". Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Укрпошта отримала три почесні відзнаки на престижній премії "World Post & Parcel Awards 2023". Зокрема, марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." визнали найкращою у світі за 2022 рік. 

Про це повідомляє Укрпошта

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Деталі

Відтак, 14 червня, в Таллінні (Естонія) пройшла річна конференція, на якій Укрпошта отримала відразу три нагороди:

  • Найкращий поштовий оператор світу;
  • Найкраща марка світу у 2022 році;
  • Лідерство в індустрії.

"Для нашої компанії та всієї країни 2022 рік став роком складних випробувань та викликів. Укрпошта не зупиняла роботу, попри широкомасштабну війну, важкі та небезпечні умови праці, обстріли, блекаути, зруйновані і пошкодженні відділення, розстріляні автомобілі. Героїчні працівники Укрпошти кожен день ризикують власним життям, виїжджаючи на прифронтові території, аби наші люди, які знаходяться там, відчували підтримку та мали все необхідне. Ці нагороди – беззаперечна заслуга команди і приклад життєстійкості для всього поштового світу. Пишаюся кожним", — коментує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. 

  • Церемонія нагородження. Фото: Ігор Смілянський\Telegram
  • Церемонія нагородження. Фото: Ігор Смілянський\Telegram
  • Церемонія нагородження. Фото: Ігор Смілянський\Telegram
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Зазначимо, що "World Post & Parcel Awards" — це авторитетна галузева премія. Вже 24 роки поспіль вона відзначає здобутки в індустрії пошти та експрес-доставки.

Нагадаємо, що на ютуб-каналі Новини.LIVE стартував спецпроєкт "Герої в тилу". Перший випуск — історія начальника потяга Дмитра Ярошенка, який зі своєю поїзною бригадою у 2014 здійснив крайній рейс у Крим, а у лютому 2022-го евакуював людей з Києва і вже восени здійснив переможний рейс у Херсон.

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