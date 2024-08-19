Концерт Макс Барских в Киеве – 23 августа

Макс Барских. Фото: предоставлено организаторами

После громкого концерта Макса Барских в столичном Дворце спорта для 10 тыс поклонников из шоу "Звездопад. На бис", музыкант выступит под открытым небом в Osocor Residence.

Open Air артиста намечен на 23 августа, сообщили Новини.LIVE в менеджменте артиста.

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В рамках концерта будет действовать благотворительная инициатива певца meet&greet, благодаря которой каждый желающий сможет, приобретя специальный билет-донат в размере 5 тыс. грн, не только встретиться с артистом, сделать фото и взять автограф, но и помочь украинским защитникам. 100 процентов прибыли от инициативы будут направлены на целевые нужды ВСУ.

Барских подготовил для слушателей особый репертуар, в том числе новые хиты артиста из первого украиноязычного альбома "Зорепад".

Билеты на концерт можно купить здесь.