Концерт Макс Барських у Києві - 23 серпня

Макс Барських. Фото: надане організаторами

Після гучного концерту Макса Барських у столичному Палаці спорту для 10 тис шанувальників із шоу "Зорепад. На біс", музикант виступить просто неба в Osocor Residence.

Open Air артиста запланований на 23 серпня, повідомили Новини.LIVE в менеджменті артиста.

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У рамках концерту діятиме благодійна ініціатива співака meet & greet, завдяки якій кожен охочий зможе, придбавши спеціальний квиток-донат у розмірі 5 тис грн, не тільки зустрітися з артистом, зробити фото та взяти автограф, а й допомогти українським захисникам. 100 відсотків прибутку від ініціативи буде спрямовано на цільові потреби ЗСУ.

Барських підготував для слухачів особливий репертуар, серед них нові хіти артиста з першого україномовного альбому "Зорепад".

Квитки на концерт можна купити тут.