Макака сбежала из клетки: в Хмельницкой области животное сильно искусало 14-летнюю девочку
В селе Карповцы в Хмельницкой области обезьяна сбежала из клетки и искусала ребенка. 14-летнюю девочку уже выписали из больницы, а животное до сих пор пытаются поймать.
Об этом сообщает Суспільне.
Как обезьяна напала на ребенка в Хмельницкой области
Зеленая обезьяна бегает по Карповцам уже больше недели. Ее крики сначала воспринимали за кошачьи.
"Мама пришла из огорода и говорит, Лариса, это не кот, а обезьяна и она побежала к соседям на строительство. Мы вышли посмотреть действительно — это обезьяна. Она оттуда от соседей прибежала к нам", — рассказала мама пострадавшего ребенка Лариса.
Другие жители села видели, как обезьяна крадет шелковицу и пытались ее поймать. Однако животное не дается в чужие руки. Так, вечером, когда Лариса с дочерью Кариной была на огороде, обезьяна прибежала к ним.
"Малая рядом с ней стояла и как-то рукой провела, а та на нее запрыгнула и вцепилась передними лапами за руку, а зубами за пальцы. Оторвала кусок мяса с руки, и еще в одном месте очень прокусила руку", — вспоминает женщина.
14-летнюю Карину доставили в больницу. Врач Виталий Одарчук сказал, что раны девочки уже заживают. Однако вакцинироваться пострадавшей все же придется.
"Многочисленные поверхностные раны в области кисти, пальцев, поверхности ладони. Сейчас состояние ребенка стабильное, но за животным невозможно санитарно-техническое наблюдение, поэтому ребенок подлежит экстренной вакцинации против бешенства", — пояснил он.
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Зеленую обезьянку по имени Гарик в Карповцы в Хмельницкую область привез харьковчанин Сергей.
"Когда ехали все из-под обстрелов, то наши знакомые отдали нам и просили держать у себя, пока они не вернутся. Так и не вернулись. Сейчас за границей в Испании", — рассказал переселенец.
По словам Сергея, животное раньше не проявляло агрессию, жило в клетке и ело из рук. Однако мужчина не возражает, чтобы обезьяну забрали в приют или зоопарк. Так, Гариком заинтересовался Центр реабилитации диких животных.
"Это зеленая обезьяна. По внешнему виду она ухоженная, чистая, аккуратная. Скорее всего у нее есть прививки. Будем выяснять. Сейчас ее нужно поймать", — отметил директор Центра Сергей Пальохин.
Для отлова Гарика не сработали ни седативные препараты, ни сачки. Поэтому староста села Людмила Чобан обратилась в ГСЧС, чтобы спасатели помогли поймать обезьяну.
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