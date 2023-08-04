Макака втекла з клітки: на Хмельниччині тварина сильно покусала 14-річну дівчинку

Зелена мавпа Гарік сидить на даху. Фото: скриншот з відео

У селі Карпівці на Хмельниччині мавпа втекла з клітки та покусала дитину. 14-річну дівчинку вже виписали з лікарні, а тварину й досі намагаються зловити.

Про це повідомляє Суспільне.

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Зелена мавпа бігає по Карпівцях вже більше тижня. Її крики спершу сприймали за котячі.

"Мама прийшла з городу і каже, Ларисо, то не кіт, а мавпа і вона побігла до сусідів на будівництво. Ми вийшли подивитися і справді — це мавпа. Вона звідти від сусідів прибігла до нас", — розповіла мама постраждалої дитини Лариса.

Інші мешканці села бачили як мавпа краде шовковицю та намагалися її зловити. Однак тварина не йде в чужі руки. Так, увечері, коли Лариса з донькою Каріною була на городі мавпа прибігла до них.

"Мала поруч з нею стояла і якось рукою провела, а та на неї застрибнула і вчепилася передніми лапами за руку, а зубами за пальці. Відірвала шматок м'яса з руки, і ще в одному місці дуже прокусила руку", — пригадала жінка.

14-річну Каріну доправили до лікарні. Лікар Віталій Одарчук сказав, що рани дівчинки вже заживають. Однак вакцинуватись постраждалій все ж доведеться.

"Численні поверхневі рани в області кисті, пальців, поверхні долоні. Наразі стан дитини стабільний, але за твариною неможливий санітарно-технічний нагляд, тому дитина підлягає екстреній вакцинації проти сказу", — пояснив він.

Звідки у селі на Хмельниччині взялась мавпа

Зелену мавпочку на ім'я Гарік до Карпівців у Хмельницьку область привіз харків'янин Сергій.

"Коли їхали всі з-під обстрілів, то наші знайомі віддали нам і просили тримати у себе, доки вони не повернуться. Так і не повернулися. Зараз за кордоном в Іспанії", — розповів переселенець.

За словами Сергія, тварина раніше не виявляла агресію, жила у клітці та їла з рук. Однак, чоловік не заперечує, щоб мавпу забрали до притулку чи зоопарку. Так, Гаріком зацікавився Центр реабілітації диких тварин.

"Це зелена мавпа. На вигляд вона доглянута, чиста, акуратна. Швидше за все в неї є щеплення. Будемо з'ясовувати. Зараз її потрібно зловити", — зазначив директор Центру Сергій Пальохін.

Для відлову Гаріка не спрацювали ні седативні препарати, ні сачок. Тож староста села Людмила Чобан звернулася до ДСНС аби рятувальники допомогли впіймати мавпу.

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