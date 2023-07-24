Почти 30 кораблей остановились возле Измаила после обстрела россиянами Дуная

Корабли в Черном море. Фото: REUTERS/Umit Bektas//File Photo

Около 30 кораблей остановились возле Измаильского портового терминала после того, как Россия уничтожила зерновые склады на Дунае.

Об этом сообщает Reuters.

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Остановка кораблей возле Измаила

Сегодня, 24 июля, российские оккупанты обстреляли инфраструктуру вдоль Дуная — важного альтернативного маршрута для украинского зерна после расторжения годового соглашения.

По подсчетам Reuters, основанным на данных отслеживания судов аналитической компании MarineTraffic, в районе Измаила остановилось около 29 судов, среди которых были также танкеры-химовозы. Еще три судна бросили якорь вдоль водного пути, ведущего к терминалу Рени-Одесса.

Украинские власти не комментировали остановку кораблей возле Измаила.

"Источники в страховой индустрии сообщили, что страхование военных рисков для украинских портов, которые были частью предыдущей зерновой сделки, было приостановлено. В понедельник три источника сообщили, что некоторые страховые компании также рассматривают возможность продолжения страхования дунайских портов", — говорится в сообщении.

Напомним, под наблюдением Измаильской окружной прокуратуры началось досудебное расследование по атаке, которая была совершена беспилотниками и направлена на портовую инфраструктуру Дуная Одесской области. Это преступление считается нарушением законов и обычаев войны.

Также мы писали, что в ночь на 24 июля оккупанты в очередной раз обстреляли в Одесской области портовую инфраструктуру. В Министерстве иностранных дел и евроинтеграции Молдовы считают, что это создает риск для продовольственной безопасности.