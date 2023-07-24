Почти 30 кораблей остановились возле Измаила после обстрела россиянами Дуная
Около 30 кораблей остановились возле Измаильского портового терминала после того, как Россия уничтожила зерновые склады на Дунае.
Об этом сообщает Reuters.
Остановка кораблей возле Измаила
Сегодня, 24 июля, российские оккупанты обстреляли инфраструктуру вдоль Дуная — важного альтернативного маршрута для украинского зерна после расторжения годового соглашения.
По подсчетам Reuters, основанным на данных отслеживания судов аналитической компании MarineTraffic, в районе Измаила остановилось около 29 судов, среди которых были также танкеры-химовозы. Еще три судна бросили якорь вдоль водного пути, ведущего к терминалу Рени-Одесса.
Украинские власти не комментировали остановку кораблей возле Измаила.
"Источники в страховой индустрии сообщили, что страхование военных рисков для украинских портов, которые были частью предыдущей зерновой сделки, было приостановлено. В понедельник три источника сообщили, что некоторые страховые компании также рассматривают возможность продолжения страхования дунайских портов", — говорится в сообщении.
Напомним, под наблюдением Измаильской окружной прокуратуры началось досудебное расследование по атаке, которая была совершена беспилотниками и направлена на портовую инфраструктуру Дуная Одесской области. Это преступление считается нарушением законов и обычаев войны.
Также мы писали, что в ночь на 24 июля оккупанты в очередной раз обстреляли в Одесской области портовую инфраструктуру. В Министерстве иностранных дел и евроинтеграции Молдовы считают, что это создает риск для продовольственной безопасности.