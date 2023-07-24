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Майже 30 кораблів зупинилися біля Ізмаїла після обстрілу росіянами Дунаю

24 липня 2023 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Майже 30 кораблів зупинилися біля Ізмаїла після обстрілу росіянами Дунаю
Кораблі у Чорному морі. Фото: REUTERS/Umit Bektas//File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Майже 30 кораблів зупинилися біля Ізмаїльського портового термінала після того, як Росія знищила зернові склади на Дунаї. 

Про це повідомляє Reuters.

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Зупинка кораблів біля Ізмаїла

Сьогодні, 24 липня, російські окупанти обстріляли  інфраструктуру вздовж Дунаю — важливого альтернативного маршруту для українського зерна після розірвання річної угоди. 

За підрахунками Reuters, що базуються на даних відстеження суден аналітичної компанії MarineTraffic, в районі Ізмаїла зупинилося близько 29 суден, серед яких були також танкери-хімовози. Ще три судна кинули якір уздовж водного шляху, що веде до термінала Рені-Одеса. 

Українська влада не коментувала зупинку кораблів біля Ізмаїла.

"Джерела в страховій індустрії повідомили, що страхування військових ризиків для українських портів, які були частиною попередньої зернової угоди, було призупинено. У понеділок три джерела повідомили, що деякі страхові компанії також розглядають можливість продовження страхування дунайських портів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під наглядом Ізмаїльської окружної прокуратури розпочалося досудове розслідування щодо атаки, яка була здійснена безпілотниками та спрямована на портову інфраструктуру Дунаю, що на Одещині. Цей злочин вважається порушенням законів та звичаїв війни. 

Також ми писали, що в ніч проти 24 липня окупанти вчергове обстріляли на Одещині портову інфраструктуру. В Міністерстві закордонних справ і євроінтеграції Молдови вважать, що це створює ризики для продовольчої безпеки.

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