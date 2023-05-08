Лукашенко прилетел в Москву на парад

Самопровозглашенный Президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве. Фото: РосСМИ

Сегодня, 8 мая, Александр Лукашенко приехал в Москву. Российские СМИ опубликовали видео, на котором можно увидеть, что самопровозглашенный президент Беларуси приземлился в аэропорту на своем самолете.

Об этом сообщает приближенный к администрации Лукашенко Telegram-канал.

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Отмечается, что вместе с Владимиром Путиным на параде будет не только президент Беларуси Александр Лукашенко, но и лидеры других стран:

президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев;

президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

премьер-министр Армении Никол Пашинян;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев;

президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Российские СМИ пишут, что 9 мая в Москве будут находиться все лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности.

Напомним, что вопрос о непосредственном участии Путина в так называемом "параде победы" в Москве 9 мая до сих пор окончательно не решен. Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии Новости.LIVE украинский политолог, руководитель Центра публичной аналитики "Башня" и БФ "Новая дорога" Валерий Клочок.