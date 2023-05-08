Лукашенко прилетел в Москву на парад
Сегодня, 8 мая, Александр Лукашенко приехал в Москву. Российские СМИ опубликовали видео, на котором можно увидеть, что самопровозглашенный президент Беларуси приземлился в аэропорту на своем самолете.
Об этом сообщает приближенный к администрации Лукашенко Telegram-канал.
Кто из иностранных лидеров будет на параде в Москве
Отмечается, что вместе с Владимиром Путиным на параде будет не только президент Беларуси Александр Лукашенко, но и лидеры других стран:
- президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев;
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
- премьер-министр Армении Никол Пашинян;
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев;
- президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Российские СМИ пишут, что 9 мая в Москве будут находиться все лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности.
Напомним, что вопрос о непосредственном участии Путина в так называемом "параде победы" в Москве 9 мая до сих пор окончательно не решен. Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии Новости.LIVE украинский политолог, руководитель Центра публичной аналитики "Башня" и БФ "Новая дорога" Валерий Клочок.