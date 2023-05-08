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Лукашенко прилетів в Москву на парад

8 травня 2023 22:37
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Лукашенко прилетів в Москву на парад
Самопроголошений Президент Білорусі Олександр Лукашенко у Москві. Фото: РосЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 8 травня, Олександр Лукашенко приїхав до Москви. Російські ЗМІ опублікували відео, на якому можна побачити, що самопроголошений президент Білорусі приземлився в аеропорті на своєму літаку.

Про це інформує наближений до адміністрації Лукашенка Telegram-канал.

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Зазначається, що разом з Володимиром Путіним на параді буде не лише президент Білорусі Олександр Лукашенко, а й лідери інших країн:

  • президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;
  • президент Таджикистану Емомалі Рахмон;
  • прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;
  • президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;
  • президент Киргизстану Садир Жапаров.

Російські ЗМІ пишуть, що 9 травня у Москві будуть знаходитися усі лідери країн Організації договору про колективну безпеку. 

Нагадаємо, що питання про безпосередню участь Путіна у так званому "параді перемоги" у Москві 9 травня, досі остаточно не вирішено. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE український політолог, керівник Центру публічної аналітики "Вежа" та БФ "Нова дорога" Валерій Клочок.

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