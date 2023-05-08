Лукашенко прилетів в Москву на парад
Сьогодні, 8 травня, Олександр Лукашенко приїхав до Москви. Російські ЗМІ опублікували відео, на якому можна побачити, що самопроголошений президент Білорусі приземлився в аеропорті на своєму літаку.
Про це інформує наближений до адміністрації Лукашенка Telegram-канал.
Хто з іноземних лідерів буде на параді у Москві
Зазначається, що разом з Володимиром Путіним на параді буде не лише президент Білорусі Олександр Лукашенко, а й лідери інших країн:
- президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;
- президент Таджикистану Емомалі Рахмон;
- прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;
- президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;
- президент Киргизстану Садир Жапаров.
Російські ЗМІ пишуть, що 9 травня у Москві будуть знаходитися усі лідери країн Організації договору про колективну безпеку.
Нагадаємо, що питання про безпосередню участь Путіна у так званому "параді перемоги" у Москві 9 травня, досі остаточно не вирішено. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE український політолог, керівник Центру публічної аналітики "Вежа" та БФ "Нова дорога" Валерій Клочок.