Лукашенко прилетів в Москву на парад

Самопроголошений Президент Білорусі Олександр Лукашенко у Москві. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 8 травня, Олександр Лукашенко приїхав до Москви. Російські ЗМІ опублікували відео, на якому можна побачити, що самопроголошений президент Білорусі приземлився в аеропорті на своєму літаку.

Про це інформує наближений до адміністрації Лукашенка Telegram-канал.

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Зазначається, що разом з Володимиром Путіним на параді буде не лише президент Білорусі Олександр Лукашенко, а й лідери інших країн:

президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;

президент Таджикистану Емомалі Рахмон;

прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;

президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;

президент Киргизстану Садир Жапаров.

Російські ЗМІ пишуть, що 9 травня у Москві будуть знаходитися усі лідери країн Організації договору про колективну безпеку.

Нагадаємо, що питання про безпосередню участь Путіна у так званому "параді перемоги" у Москві 9 травня, досі остаточно не вирішено. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE український політолог, керівник Центру публічної аналітики "Вежа" та БФ "Нова дорога" Валерій Клочок.