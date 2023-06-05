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Лубинец отреагировал на гибель украинского мальчика во время пожара в Германии

5 июня 2023 19:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Лубинец отреагировал на гибель украинского мальчика во время пожара в Германии
Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец. Фото: facebook/dmytro.lubinets
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал власти Германии провести полное расследование и рассмотреть возможность переселения украинцев из приюта в более безопасное место в связи с пожаром в приюте для беженцев.

Об этом Дмитрий Лубинец написал в своих соцсетях.

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Реакция Лубинца

"Выражаю глубокую обеспокоенность по поводу ситуации, которая возникла на федеральных землях Тюрингии и призываю власть и правоохранительные органы Германии провести полное, беспристрастное и быстрое расследование указанного факта, а также рассмотреть возможность переселения украинцев из приюта для беженцев в более безопасное место", — говорится в сообщении.

Лубинец также объявил, что, учитывая, что подобные ситуации возникают уже не впервые, он рекомендует германскому правительству выработать системные решения по обеспечению безопасности мест проживания украинских граждан, проживающих в Германии.

Также украинский омбудсмен предлагает вовлечь в указанную работу представителей Посольства Украины в Федеративной Республике Германия, которая будет нацелена на информирование семей украинских граждан о текущем состоянии ситуации.

Известно, что во время пожара в приюте для беженцев находились 245 человек из Афганистана, Сирии и Украины.

Напомним, утром, 4 июня 2023 года, в доме, расположенном в городе Апольда, находящемся на востоке федеральной земли Тюрингия Германии, вспыхнул пожар. В результате трагедии погиб ребенок из Украины.

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