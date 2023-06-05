Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Лубінець відреагував на загибель українського хлопчика під час пожежі у Німеччині arrow

Лубінець відреагував на загибель українського хлопчика під час пожежі у Німеччині

5 червня 2023 19:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Лубінець відреагував на загибель українського хлопчика під час пожежі у Німеччині
Омбудсман України Дмитро Лубінець. Фото: facebook/dmytro.lubinets
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав владу Німеччини провести повне розслідування та розглянути можливість переселення українців з притулку у безпечніше місце у зв'язку з пожежею у притулку для біженців. 

Про це Дмитро Лубінець написав у своїх соцмережах.

Читайте також:

Реакція Лубінця

"Висловлюю глибоку стурбованість щодо ситуації, яка виникла на федеральних землях Тюрингії та закликаю владу і правоохоронні органи Німеччини провести повне, неупереджене та швидке розслідування зазначеного факту, а також розглянути можливість переселення українців з притулку для біженців до більш безпечного місця", — йдеться у повідомленні.

Лубінець також оголосив, що з огляду на те, що подібні ситуації виникають вже не вперше, він рекомендує німецькому уряду випрацювати системні рішення щодо забезпечення безпеки місць проживання українських громадян, що проживають у Німеччині.

Також український омбудсман пропонує залучити до вказаної роботи представників Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина, яка буде націлена на інформування родин українських громадян про поточний стан ситуації.

Відомо, що під час пожежі в притулку для біженців перебувало 245 людей з Афганістану, Сирії та України. 

Нагадаємо, вранці, 4 червня 2023 року, в будинку, розташованому в місті Апольда, що на сході федеральної землі Тюрингія Німеччини, спалахнула пожежа. Внаслідок трагедії загинула дитина з України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB