Лубінець відреагував на загибель українського хлопчика під час пожежі у Німеччині

Омбудсман України Дмитро Лубінець. Фото: facebook/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав владу Німеччини провести повне розслідування та розглянути можливість переселення українців з притулку у безпечніше місце у зв'язку з пожежею у притулку для біженців.

Про це Дмитро Лубінець написав у своїх соцмережах.

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Реакція Лубінця

"Висловлюю глибоку стурбованість щодо ситуації, яка виникла на федеральних землях Тюрингії та закликаю владу і правоохоронні органи Німеччини провести повне, неупереджене та швидке розслідування зазначеного факту, а також розглянути можливість переселення українців з притулку для біженців до більш безпечного місця", — йдеться у повідомленні.

Лубінець також оголосив, що з огляду на те, що подібні ситуації виникають вже не вперше, він рекомендує німецькому уряду випрацювати системні рішення щодо забезпечення безпеки місць проживання українських громадян, що проживають у Німеччині.

Також український омбудсман пропонує залучити до вказаної роботи представників Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина, яка буде націлена на інформування родин українських громадян про поточний стан ситуації.

Відомо, що під час пожежі в притулку для біженців перебувало 245 людей з Афганістану, Сирії та України.

Нагадаємо, вранці, 4 червня 2023 року, в будинку, розташованому в місті Апольда, що на сході федеральної землі Тюрингія Німеччини, спалахнула пожежа. Внаслідок трагедії загинула дитина з України.