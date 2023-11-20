Люксовые яхты российского диктатора — чем пользуется Путин и его окружение

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

У российского диктатора Владимира Путина расследователи обнаружили еще две люксовые яхты, которыми пользуется он и его окружение. В общем подсчете у президента РФ их уже насчитали десять.

Об этом рассказали расследователи центра "Досье".

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Как известно, недавно расследователи обнаружили у российского диктатора две суперяхты — 71-метровую Victoria и сопровождающую ее 38-метровую лодку Orion.

Яхта Орион. Фото: центра "Досье"

Расследователи рассказали, что яхту Victoria строили на верфях военного завода "Севмаш" вместе с лодкой Graceful, а сейчас ее ремонтируют на турецкой верфи, готовящей корабли для военного флота одного из членов НАТО — Турции.

В общем, эта яхта является одним из самых больших достижений Путина, ее называют флагманом черноморской флотилии российского президента. Она может взять на борт 28 человек, однако на судне обычно находятся 11-15 человек. Стоимость такого судна составляет более 50,1 млн. долларов. А характеристики корабля, в том числе и конструкционная особенность, таковы: на борту сразу два мастер-каюта. Столько мастер-кают и на яхте Graceful, а в резиденциях российского президента всегда предусмотрены две отдельные спальни: для хозяина и для хозяйки, отмечает "Досье".

Эту яхту расследователи увидели благодаря беспилотнику, на ней виднелась прописная буква V. Victoria базируется в Сочи и периодически доходит до мыса Идокопас, где расположен дворец Путина. Непосредственно рядом с мысом судно выключает AIS и пропадает с радаров.

Напомним, недавно исследование, проведенное с использованием искусственного интеллекта для анализа лицевых черт, манеры ходьбы и языка Владимира Путина, предполагает, что вместо него выступали несколько двойников. Это заявление последовало после возражения от его пресс-секретаря, в ответ на утверждение о смерти Путина от сердечного приступа.