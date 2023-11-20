Люксові яхти російського диктатора — чим користується Путін та його оточення

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

У російського диктатора Володимира Путіна розслідувачі знайшли ще дві люксові яхти, якими користується він і його близьке середовище. В загальному підрахунку у президента РФ їх вже нарахували десять.

Про це розповіли розслідувачі центру "Досьє".

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Як відомо, нещодавно розслідувачі виявили у російського диктатора дві супер'яхти — 71-метрову Victoria і 38-метровий човен Orion, який її супроводжує.

Яхта Orion. Фото: центру "Досьє"

Розслідувачі розповіли, що яхту Victoria будували на верфях військового заводу "Севмаш" разом із човном Graceful, а зараз її ремонтують на турецькій верфі, яка готує кораблі для військового флоту одного із членів НАТО — Туреччини.

Загалом, ця яхта одна із найбільших досягнень Путіна, її називають флагманом чорноморської флотилії російського президента. Вона може взяти на борт 28 осіб, проте зазвичай на судні перебувають 11-15 осіб. Вартість такого судна становить понад 50,1 млн далорів. А характеристики корабля, зокрема й конструкційна особливість такі: на борту відразу дві майстер-каюти. Стільки ж майстер-кают і на яхті Graceful, а в резиденціях російського президента завжди передбачено дві окремі спальні: для господаря і для господині, зазначає "Досьє".

Цю яхту розслідувачі побачили завдяки безпілотнику, на ній виднілась велика буква V. Victoria базується в Сочі і періодично доходить до мису Ідокопас, де розташований палац Путіна. Безпосередньо поруч із мисом судно вимикає AIS і пропадає з радарів.

Нагадаємо, нещодавно дослідження, проведене з використанням штучного інтелекту для аналізу лицьових рис, манери ходьби та мови Володимира Путіна, передбачає, що замість нього виступали кілька двійників. Ця заява надійшла після заперечення від його прессекретаря, у відповідь на твердження про смерть Путіна від серцевого нападу.